Il San Giuliano certificato tra i migliori settori giovanili d'Italia

Pisa, 3 maggio 2025 - San Giuliano Football club è stato riconosciuto come uno dei migliori club giovanili della Toscana e d’Italia e certificato dalla Figc come primo e unico club giovanile di terzo livello (Scuola Calcio Élite) nell’area pisana e questo riconoscimento è ancora più importante considerando che anche club professionistici, come il Pisa Sporting Club, sono accreditati solo al secondo livello. Inoltre, il San Giuliano Football è uno dei soli otto centri di formazione, in Italia, dell’Atalanta, e l’unico in Toscana.

Questo importante riconoscimento, spiega una nota del club, "premia il nostro lavoro portato avanti con continuità da 12 anni in tutte le categorie del settore giovanile, seguendo un percorso formativo che parte dalle basi e si sviluppa fino al livello agonistico: il sistema Figc ha valorizzato e certificato proprio questa continuità e coerenza nel lavoro con i giovani, considerando le caratteristiche di ogni categoria e fascia d’età, dai Piccoli Amici agli Allievi".

Il San Giuliano il 6 e l'8 maggio dalle 17:30 alle 19 ha organizzato i primi open days aperti a bambini e bambine dai 5 anni in su e, prosegue la società, "sarà un'ottima occasione per provare gratuitamente, direttamente sul campo, la proposta formativa della Scuola Calcio: durante le prove gratuite, sui morbidi campi sintetici e sul perfetto manto erboso del campo principale, i piccoli potranno divertirsi e scoprire il calcio attraverso il gioco e la didattica, sviluppando capacità motorie e psicofisiche in un ambiente sicuro, sereno e amichevole". La Scuola Calcio del San Giuliano si trova al centro sportivo “Giovanni Bui” di San Giuliano Terme, in via Dinucci, 1, con uno staff composto da istruttori qualificati, appassionati e pronti a trasmettere i valori dello sport e far divertire i piccoli atleti. Per partecipare agli open days e attivare la prova gratuita è necessario telefonare alla segreteria al numero 0508754089 oppure contattare Andrea al 3392496685 e/o Davide al 3451644039 (anche via WhatsApp).