Arezzo, 2 maggio 2025 – Grande successo di partecipanti e di pubblico alla terza edizione della granfondo "Vie di Francesco" di MTB svoltasi ieri primo Maggio a Pieve Santo Stefano. Gara che, solamente alla terza edizione, è diventata una vera e propria "classica" del settore, con un percorso stupendo, giudicato addirittura da "mondiale" da tutti gli atleti in gara, che in ben oltre 400 si sono dati battaglia sia nel percorso "lungo" di 43 km, sia nel percorso "classic" di 30 km.

Perfetta l'organizzazione da parte del Team ERREPI del Presidente Remo Pecorai, infaticabile ed appassionato personaggio del mondo del ciclismo, ormai conosciuto in Italia ed all'estero per le sue frequentazioni come assistenza alle più importanti gare del panorama europeo e mondiale.

Un applauso va indubbiamente alle decine di volontari che da settimane si sono impegnati per la perfetta riuscita della manifestazione. Un impegno forte, purtroppo reso gravoso e triste nei giorni precedenti la gara dalla prematura scomparsa di Livio Casini, appassionato ciclista oltre che uno dei volontari più assidui del Team ERREPI.

Ed il successo indiscusso della manifestazione, accompagnata da una giornata di bel tempo, ha reso più lieve la tristezza del Team, che ha dedicato la gara all'amico scomparso.

Come dicevamo oltre 400 partenti, un numero enorme, che si sono suddivisi fra percorso corto (o "classic") e percorso lungo.

Ricordando che la gara era valevole come seconda prova del MTB TOUR Toscana, terza prova della Coppa Romagna, quarta tappa del circuito "UMBRIA TUSCANY" e quarta prova della "APPENNINO SUPERBIKE", ecco i risultati:

la classifica assoluta del "lungo" ha visto sul podio al primo posto il cileno IGNACIO GALLO FLORIDO del DMT RACING TEAM BY MARCONI con il tempo record per i 43 km. di 1:58:30. Al secondo posto si è classificato RICCARDO CHIARINI del TEAM CANNONDALE ISB con un distacco di 1 minuto e 6 secondi, mentre al terzo si è classificato il colombiano JUAN DANIEL ALARCON AMBROSIO del NEB18 FACTORY TEAM a 1 minuto e 27 secondi.

Nel femminile, percorso lungo, si è imposta ELENA TEONI della ASD MTB RACE SUBBIANO con il tempo di 2:42:25, davanti a CHIARA GASTALDI della BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD, seconda con un distacco di 15 minuti e 32 secondi. Al terzo posto troviamo infine LAURA PAPI del ASD TEAM ERREPI, squadra di casa, con un distacco di 21 minuti e 13 secondi.

Nella distanza "corta" maschile si è imposto VALENTINO ROMOLINI della POLISPORTIVA MICHELANGELO ASD con il tempo di 1:35:17 davanti a GIACOMO CHIAVERINI, anch'esso della POLISPORTIVA MICHELANGELO ASD con un ritardo di 1 minuto e 11 secondi, mentre al terzo posto si è classificato FRANCESCO CENNI della G.S. POPPI BM MOTION ASD con un distacco di 3 minuti e 37 secondi.

La gara "corta" al femminile ha invece visto primeggiare DEBORAH SANCHEZ IAIZZO della EMP CYCLING TEAM A.S.D. con il tempo di 2:16:32 davanti a MARIA GLORIA GAZZOTTI del gruppo sportivo MOTORACING ASD, seconda a 2 minuti e 55 secondi mentre terza si è piazzata ELEONORA CESARETTI della società A.S.D. SPELLO MTB CYCLING, con un ritardo di 12 minuti e 17 secondi.

Fra i tanti atleti in gara segnaliamo soprattutto SILVIO MEARINI, pievano DOC, anima del TEAM ERREPI e uno dei responsabili organizzativi, che - nato nel 1953 - si è aggiudicato la categoria M8 nella gara "corta" oltre che 37mo assoluto, un risultato di assoluto rilievo.

Visti i positivi risultati e gli ottimi riscontri da parte di tutti, il Team Errepi e il suo presidente Pecorai stanno già lavorando all'edizione 2026 con l'intento di renderla sempre più importante e ben organizzata. Come anticipazione possiamo intanto dire che dal prossimo anno verrà istituito un premio intitolato alla memoria dell'amico Livio Casini per il gran premio della montagna della gara. Ed allora appuntamento al 1 Maggio 2026 per la quarta edizione!