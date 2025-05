Arezzo, 8 maggio 2025 – Ad Arezzo arriva Enjoy for Football. Un progetto innovativo ideato dall'esperienza di Andrea Tuzzi, che unisce sport, educazione e inclusione.

La classifica può aspettare, la crescita no. Con questo spirito nasce Enjoy for Football, il progetto di Andrea Tuzzi che – forte di oltre 25 anni di esperienza da tecnico nei settori giovanili calcistici – vuole coniugare sport ed educazione attraverso un approccio sereno alla crescita sportiva di ragazzi e ragazze, con il supporto del ramo educativo. Via la tensione delle competizioni, dentro test match formativi, scuola e incontri con le famiglie.

La struttura che ospiterà la nuova associazione è l'impianto sportivo, completamente riqualificato, di Ca' de Cio, in via Buonconte da Montefeltro, 62, ad Arezzo. Una struttura privata con una storia importante, nata nel 1970 e di proprietà della famiglia Romanelli.

“L'idea nasce dalla mia esperienza sui campi di calcio con ragazzi tra i 10 ei 14 anni” dice Andrea Tuzzi, ideatore del progetto Enjoy for Football. "Un'età fondamentale per lo sviluppo tecnico e umano, e saranno i protagonisti del progetto. Ho viaggiato e studiato in diversi paesi per approfondire la formazione in questa fascia d'età e ho sentito l'esigenza di creare un progetto che riportasse in auge i valori del calcio con cui sono cresciuto. Il nome Enjoy for Football non è casuale: trasmettere l'idea di gioia e passione, perché il calcio è prima di tutto questo".

Insieme a Tuzzi, uno staff di qualità: "La parte tecnica e sportiva è curata da me. Poi c'è Rossano Tacconi, mental coach e responsabile dell'area crescita personale; Gianluca Esposito è il Responsabile per l'Area Didattica mentre Meri Mantovani è la Responsabile Organizzativa".