Arezzo, 5 maggio 2025 – Medaglie, record personali e qualificazioni per le finali nazionali per l’Alga Atletica Arezzo. Il triplice traguardo è stato conseguito alla fase regionale dei Campionati di Società Allievi che, a Firenze, ha riunito atleti e atlete di tutta la Toscana per un confronto tra le diverse specialità di velocità, salti e lanci. Una prestazione di assoluto rilievo porta la firma di Filippo Misuri del 2009 che, al primo anno nella categoria, ha trionfato nel salto in alto con il record personale di 1.95 metri con cui ha conquistato il pass per i prossimi campionati italiani, arricchendo la partecipazione alla gara pure con un quinto posto nel salto triplo con 13.48 metri. Il risultato minimo per provare a inseguire il tricolore nella massima manifestazione nazionale è stato conseguito anche da Francesco Tortorelli del 2009 con il quarto posto nel salto triplo con la sua miglior prestazione di 13.64 metri.

Due altri portacolori dell’Alga Atletica Arezzo hanno vissuto la soddisfazione di salire sul podio con Stella Arniani del 2009 che è arrivata seconda nel salto con l’asta tra le Allieve con 2.90 metri e con Tommaso Verdinelli del 2007 che si è piazzato terzo nel getto del peso da 6 chili tra gli Juniores con 6.56 metri. Record personali tra gli Allievi sono stati conseguiti anche da Duccio Sandroni con il quinto posto nei 2000 siepi con 6:50.93 minuti e da Edoardo Giaccherini con l’ottavo posto nei 110 ostacoli con 15.74 secondi, inoltre un ulteriore risultato positivo è stato siglato da Gemma Fabbriciani con il quarto posto nel salto in lungo con 4.99 metri. Un gruppo di atleti aretini è sceso in pista anche nella massima categoria degli Assoluti dove ha brillato soprattutto Lorenza De Silva del 2007 che, oltre al settimo posto individuale nei 200 piani con 26.22 secondi, ha contribuito alla conquista di due ori nella squadra dell’Atletica Firenze Marathon, vincendo la staffetta 4x100 con 50.23 secondi e la staffetta 4x400 con 4:14.42 minuti. L’ultimo alloro della giornata è merito di Lorenzo Fazzi, Filippo Guiducci, Matteo Bernardini e Nicholas Gavagni che hanno centrato l’argento nella staffetta 4x100 con 43.64 secondi, poi Lorenzo Fazzi e Matteo Bernardini hanno chiuso al quarto posto la staffetta 4x400 con l’Atletica Firenze Marathon con il tempo di 3:32.58 minuti. Nella trasferta fiorentina dell’Alga Atletica Arezzo, infine, ha ben figurato anche Riccardo Cincinelli che ha archiviato i 400 ostacoli al quinto posto con 59.69 secondi.