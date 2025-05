Pisa, per l'attacco piace Borrelli del Brescia

Pisa, 16 maggio 2025 – Non c’è tempo da perdere. Il Pisa ha una Serie A da programmare, e lo vogliono fare al meglio. Il direttore sportivo nerazzurro Vaira lo dichiarò nel corso della conferenza stampa di presentazione al momento del suo arrivo: a lui piace mettere il prima possibile a disposizione del mister la squadra che disputerà il campionato. Così, è già partito il lavoro della dirigenza del Pisa per quanto riguarda il calciomercato estivo (anche se i piani sono iniziati già questo inverno). Uno dei primi reparti sui quali il Pisa vuole operare è quello offensivo.

Un giocatore che piace molto alla società nerazzurra è Gennaro Borrelli del Brescia. Classe 2000, Borrelli è un centravanti che fa dello strapotere fisico (1 metro e 94 centimetri d’altezza) la sua arma principale. Destro di piede, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, vanta in carriera 33 presenze (con 12 gol e 3 assist) in Serie C, divise tra Monopoli e Juve Stabia, oltre a 107 presenze con 22 gol e5 assist in Serie B, competizione che ha vinto nel 2023 quando militava nel Frosinone. Nelle ultime due stagioni a Brescia, squadra nella quale è arrivato per 3 milioni di euro, Borrelli ha segnato 16 gol in 64 partite. Al momento non vi è ancora in atto alcuna trattativa tra il Pisa e la squadra lombarda per il calciatore.