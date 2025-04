Arezzo, 21 aprile 2025 – Per smaltire l’abbuffata torna come sempre nel giorno di Pasquetta, la 23a edizione della corsa podistica «Parcocorsa». Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della corsa e dello sport all’aria aperta. L’evento si terrà presso il Parco del Foro Boario di Arezzo e sarà organizzato dalla U.P. Policiano in collaborazione con il Comune di Arezzo, il Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola e il Centro Sportivo Italiano di Arezzo. Il programma della giornata parte alle 9 con il ritrovo presso il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola. Alle 9:45 la partenza della gara competitiva per adulti (Km 11). Alle 11 la partenza delle gare giovanili su varie distanze. Alle 11:45 si svolgeranno le premiazioni. Le categorie della competizione sono suddivise nel Settore adulti: cinque categorie maschili e quattro femminili, suddivise per fasce d’età. Settore giovanile: diverse fasce di età dai nati nel 2020 e successivi fino ai nati nel 2010. Spazio anche alla camminata non competitiva: percorsi di 3 e 11 km aperti a tutti. Tutti i partecipanti delle categorie giovanili riceveranno un premio, con in palio le uova di Pasqua della “Vestri Cioccolato”. Al termine della gara, i partecipanti potranno godere di un ricco ristoro curato dal Cas di Pescaiola. La “Parcocorsa 2025” promette di essere una giornata di sport, divertimento e condivisione, per atleti e appassionati di ogni età.