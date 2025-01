Paolo Lucci, il centauro castiglionese partecipa per la quarta volta alla Dakar

Arezzo, 3 gennaio 2025 – “Sono per la quarta volta sul podio di partenza della Dakar Rally ed è sempre una grandissima emozione!”.

Queste le prime parole via social di Paolo Lucci, il centauro castiglionese che partecipa per la quarta volta alla Dakar, il Rally motoristico più famoso e affascinante al mondo.

Anche il sindaco Mario Agnelli si è unito al coro di sostenitori e amici di Paolo che lo seguono in questa nuova coinvolgente competizione.

“Oggi al via della Dakar Rally 2024” – scrive via social il sindaco Agnelli – “nella Honda 450 su cui salirà in sella il nostro Paolo Lucci, ci sarà anche un pezzo della Città di Castiglion Fiorentino con il logo del Comune e il Moto Club Fabrizio Meoni che lo accompagneranno in questa nuova avvincente sfida”.

Due infatti i loghi sulla sue ruote quello del comune di Castiglion Fiorentino, il quale ha concesso il patrocinio gratuito alcuni mesi fa, e quello del Moto Club Fabrizio Meoni.

“Da quest’anno Paolo Lucci è il pilota ufficiale del nostro Moto Club” – annuncia con soddisfazione il presidente Massimo Segantini.

Oggi c’è stato il prologo Dakar Rally 2025 che Paolo Lucci ha terminato in 19' 29" posizionandolo in 35° posizione (P16 Rally2 e migliore degli italiani).

“Al via della prima tappa di domani avremo un bel po' di piloti davanti a noi ma va benissimo così! Faremo il possibile per lasciarci quelli più lenti alle spalle e restare ancorati ai top rider GP. Perché il bello deve ancora venire!” dichiara ancora il centauro.

Inutile negare che le aspettative sono alte, la quarta partecipazione alla Dakar Rally vede il pilota in sella ad una nuova moto, per lui nuova di marca essendo la prima volta su HONDA e, cosa ancor più affascinante, nuova come progetto grazie alla sinergia messa in campo da HRC, HONDA RedMoto e Simone AGAZZI con la sua RS MOTO Racing Team.

È però bene, anzi obbligatorio, restare con i piedi per terra, la Dakar è una gara massacrante, la più dura al mondo, mette di fronte a prove estreme tanto i piloti quanto i mezzi meccanici, va quindi trattata con il dovuto rispetto, passo dopo passo, senza farsi attanagliare né da facili entusiasmi né, tanto meno, dalle inevitabili difficoltà.