Otto atleti della Chimera Nuoto in vasca ai Campionati Italiani Giovanili

Arezzo, 3 agosto 2024 – Otto ragazzi e ragazze della Chimera Nuoto in vasca ai Campionati Italiani di Categoria. La più importante manifestazione estiva dedicata al settore giovanile prenderà il via lunedì 5 agosto alle piscine del Foro Italico di Roma e vedrà confrontarsi una ristretta selezione di nuotatori da tutta la penisola che, negli ultimi mesi, sono riusciti a conquistare la qualificazione nelle diverse specialità. In questo contesto d’eccezione sarà presente anche la Chimera Nuoto con un numeroso gruppo di atleti che vivrà la trasferta nella capitale forte degli ottimi risultati conseguiti ai recenti Campionati Regionali di Categoria che sono terminati con un palmares di otto ori, sei argenti e cinque bronzi.

Le finali nazionali verranno aperte dalle categorie Junior e Cadetti per i primi cinque giorni di gare fino a venerdì 9 agosto. La società aretina sarà presente con Gabriele Gambini che, dopo la vittoria di due medaglie d’oro ai Campionati Italiani Invernali nei 200 stile libero e nei 400 stile libero, cercherà conferme tra i Cadetti dove sarà impegnato in ben quattro specialità: 200 misti e 100, 200 e 400 stile libero. In questa categoria si misureranno anche Sofia Donati nei 100 dorso e Gaia Burzi nei 50 stile libero e nei 200 e 400 misti, mentre tra gli Junior scenderanno in vasca Fabio Ferrari nei 200 delfino e Gabriele Mealli nei 100, 200, 400 e 800 stile libero. Quest’ultimo atleta fu tra i protagonisti dei Campionati Italiani Estivi di Categoria del 2023 quando, tra i Ragazzi, festeggiò l’argento nei 400 stile libero e il bronzo nei 200 stile libero. La conclusione della manifestazione in calendario da sabato 10 a lunedì 12 agosto vedrà invece impegnati i nuotatori della categoria Ragazzi, con la Chimera Nuoto che vivrà le emozioni delle finali nazionali con Margherita Mattioli (nei 100 e 400 stile libero, e nei 100 e 200 delfino), con Riccardo Rosi (nei 200 dorso) e con Tommaso Senesi (nei 100 dorso). Questo appuntamento rappresenta l’epilogo della stagione sportiva prima della pausa estiva e arriva a coronamento di un attento percorso di preparazione impostato dai tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento di Marco Magara e con il supporto nella preparazione atletica di Matteo Cetarini e Luca Ricciarini. Gli otto atleti qualificati proveranno ora a dar seguito a una tradizione positiva che, da oltre quindici anni, vede la società aretina festeggiare con continuità medaglie tricolori a dimostrazione di una scuola nuoto capace di rinnovarsi e di mantenere sempre eccellenza nei risultati.