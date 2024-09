Arezzo, 9 settembre 2024 – Le ragazze amaranto ospitano il Chievo Verona allo Stadio Comunale “Città d’Arezzo” per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in gara secca. In caso di pareggio, le due squadre si affronteranno prima ai supplementari e poi ai rigori. La squadra vincitrice affronterà la Fiorentina al prossimo turno.

L’ACF Arezzo accede agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove si sfiderà con la Fiorentina. Decisiva la doppietta di Fracas.

ACF AREZZO – CHIEVO VERONA

ACF AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco (Lunghi 88’), Corazzi, Zito, Taddei (Santini Marg. 53’), Prinzivalli (Carcassi 53’), Lorieri (Santini Mart. 88’), Fracas, Blasoni, Martino (Barsali 70’)

A disposizione: Nardi, Carcassi, Lunghi, Barsali, Bruni, Santini Margherita, Galassi, Toomey, Santini Martina

All. Ilaria Leoni

CHIEVO VERONA: Soggiu, Micciarelli (Tonelli 63’), Ketis, Merli (Pantano 73’), Fernandez (Cavallin 63’), Pizzolato, Montemezzo, Picchi, Perin, Marengoni, Bardin

A disposizione: Capecchi, Tonelli, Filippo, Landa, Begal, Cavallin, Gattuso, Romano, Pantano

All. Fabio Ulderici

Marcatrici: Fracas (34’, 57’)

Ammonite: Picchi (75’), Pantani (86’)

Espulsione:

Recupero: 3’ – 5’

PRIMO TEMPO

5’ Bartalini in uscita non riesce a bloccare il pallone, e il Chievo Verona cerca di approfittarne. Importante l’intervento di Lorieri nel proteggere il pallone e spazzare.

13’ Prima occasione per l’ACF Arezzo. Licco al limite dell’area tira, ma la palla finisce a lato della porta.

16’ Occasione per l’ACF Arezzo, palla filtrante di Taddei per Fracas, la quale però non riesce a concludere a rete.

19’ Angolo per l’ACF Arezzo battuto da Lorieri. La palla trova Fracas, che colpisce di testa, ma non riesce ad impensierire Soggiu.

20’ Parata di Bartalini, su un tiro ravvicinato del Chievo Verona.

27’ Blasoni calcia in porta da punizione. Provvidenziale l’intervento di Soggiu che respinge in calcio d’angolo.

32’ Occasione Chievo Verona. Merli mette la palla in area da punizione, ma dopo una serie di rimpalli, Bartalini riesce a conquistare la palla e a bloccarla tra i guantoni.

34’ Goal Arezzo. Appena fuori area sulla destra, Fracas libera il suo sinistro. Una parabola fantastica che termina all’incrocio ala destra del portiere. Eurogoal

35’ Martino prova il raddoppio, ma la palla non si abbassa e finisce oltre la traversa.

42’ Il Chievo Verona cerca il pareggio, ma è ostacolato da un ottimo intervento di Bartalini.

43’ Bardin tenta il tiro dal limite dell’area. Bartalini risponde in tuffo, mandando la palla in corner.

44’ Una serie di parate di Bartalini su un’azione da calcio d’angolo, permettono all’ACF Arezzo di rimanere in vantaggio.

SECONDO TEMPO

57’ Goal Arezzo. Raddoppio di Fracas. Dalla sinistra la neoentreata Santini mette dentro e trova la compagna di squadra, che tira di prima e batte il portiere.

63’ Occasione Chievo Verona. Tonelli, ex di turno, va al tiro, ma la palla ha scheggiato sul palo.

65’ Il Chievo Verona viene chiuso da un buon intervento difensivo di Lorieri.

67’ Il Chievo Verona ci riprova. La palla arriva in area e Picchi ci va di testa, ma non inquadra lo specchio della porta.

79’ Occasione Chievo Verona. Begal tira da posizione defilata e la palla finisce oltre il palo.

81’ Occasione Arezzo. Cross di Tuteri e torsione di testa di Fracas, la quale non inquadra la porta.

83’ Il Chievo Verona cerca la porta da un tiro di punizione, ma Bartalini è sicura in uscita e blocca la sfera di gioco.