L’Arezzo Karate 1979 è proiettata verso i mondiali di Taipei

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Obiettivo Taipei per l’Arezzo Karate 1979. Il nuovo anno della società aretina troverà il proprio fulcro nella partecipazione ai campionati del mondo Master dove Roberto Paglicci avrà la responsabilità di tenere alti i colori del karate italiano con l’ambizione di inseguire una medaglia iridata e di dar seguito all’argento vinto agli Europei del 2023. Classe 1969, questo atleta vivrà le emozioni della prima esperienza al mondiale in un momento particolarmente entusiasmante come testimoniato dalle recenti vittorie in Coppa Italia e al Campionato Italiano per Rappresentative Regionali in cui ha dimostrato la tecnica, il carattere e la preparazione per risultare il migliore nei -75kg della categoria MasterC di Kumite - Combattimento. Paglicci continuerà ora il proprio percorso di preparazione con i tecnici dell’Arezzo Karate 1979 proprio in vista del World Master Games, il più grande evento multisport al mondo in programma nella metropoli asiatica di Taipei da sabato 17 a venerdì 30 maggio.

La storica società aretina con sede all’interno della Galleria Sacchi in via Vittorio Veneto, nel frattempo, sta vivendo un periodo di particolare dinamismo con un gruppo di atleti e di atlete di diverse età che sta crescendo e sta festeggiando numerosi podi in competizioni nazionali e interregionali. Ad aprire il 2025 sono state due medaglie al Campionato Italiano AICS di Calenzano con l’argento di Jayden Tecson nei 40kg degli Esordienti e il bronzo di Jayrson Tecson nei 43-50kg Juniores, ma in precedenza erano arrivate soddisfazioni anche dal Campionato Italiano CSEN di Fidenza dove avevano ben figurato gli stessi Jayden e Jayrson Tecson (rispettivamente argento nei 36kg dei Ragazzi e bronzo nei 52kg dei Cadetti), Razvan Preda (quinto nei 63kg dei Cadetti) e Rinoah Del Valle (undicesimo nei 57kg dei Cadetti). Il palmares dell’Arezzo Karate 1979 è stato ulteriormente arricchito da due ori festeggiati al Trofeo Sakura di Piombino a cui erano presenti quattrocento atleti di trentuno società da tutta la penisola, con Margherita Cei che ha trionfato nei 37kg dell’Under10 e con Jayden Tecson che ha vinto nei 36kg dell’Under12. Il buon livello della preparazione tecnica della società aretina è testimoniato infine dal conseguimento del primo dan della cintura nera da parte di Caterina Salvi, Filippo Verdelli e Irene Verecondi che hanno superato gli esami volti a identificare i livelli di abilità e di esperienza acquisiti nella pratica dell’arte marziale del karate. A completare l’attività dell’Arezzo Karate 1979 è la scuola di avviamento alla disciplina con i corsi per bambini e bambine a partire dai cinque anni di età dove i Maestri Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini propongono un percorso di crescita progressiva in cui la preparazione tecnica è affiancata da una più generale preparazione atletica per sviluppare tutte le abilità del corpo tra potenza, elasticità, velocità, coordinazione e riflessi, accompagnando così a vivere le emozioni di scendere sul tatami per i primi combattimenti agonistici.