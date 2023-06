La Scherma Aretina vola in serie A

Arezzo, 6 giugno 2023 – A Piacenza al Campionato italiano di Fioretto Maschile serie B1, la squadra composta da Erik Peruzzi, Jacopo Peruzzi, Tommaso Franzese e Leonardo Paggetti è scesa in pedana a difendere i colori del Circolo Schermistico Aretino. Partiti subito con grande determinazione superano senza alcuna difficoltà il girone preliminare battendo l’Accademia della Scherma Fermo (45-15) e Fondazione Marcantonio Bentegodi Verona (45-34) conquistando così la testa di serie numero 2 del tabellone eliminatorio.

Superato ancora una volta senza troppe difficoltà l’assalto per l’accesso ai Play-off con il punteggio di 45 a 27, la squadra Amaranto si vede nuovamente di fronte la formazione di Bentegodi Verona intenta a rifarsi dalla sconfitta subita nel girone. Dopo una prima fase di equilibrio e di tensione, gli Aretini cambiano passo incrementando botta su botta il vantaggio chiudendo così l’assalto valevole per la promozione in A2 sul punteggio di 45 a 35.

Benché fosse già un risultato eccellente quello appena ottenuto, sfruttando lo stato di ottima forma della squadra, sbaragliano anche la formazione di Scherma Pistoia con il punteggio di 45 a 37 guadagnandosi la finale contro Pesaro.

Assalto fotocopia dei precedenti anche in finale, con gli schermidori Aretini che, gestendo ogni singola frazione incrementano di volta in volta il vantaggio lasciando a Tommaso Franzese, giovane atleta di punta della scuola Amaranto, il giusto margine per amministrare e portare il titolo Italiano di B1 tra le mura della sala di Piazza San Giusto.

Grande gioia e soddisfazione da parte di tutto il gruppo di genitori atleti e staff del Circolo Schermistico Aretino, vero valore aggiunto, giunto per l’occasione a supportare e tifare i propri Maestri e compagni impegnati nell’impresa di riportare in A2 la Scherma Aretina dopo la sventurata retrocessione ottenuta per impossibilità a partecipare al Campionato italiano dello scorso anno.

Nello stesso weekend erano impegnate anche le squadre Femminili. Nel Fioretto serie B1 Lucia Lorito, Emma Toscanini, Anna Vedovini e Chiara Guastella hanno ottenuto un ottimo 5° posto sfiorando la promozione in A2, mentre nella Spada Lucia Lorito, Chiara Guastella, Caterina Capacci e Irene Bardi hanno brillantemente difeso la classifica mantenendo un posto in serie B2.