La Regione riapre il bando Nidi Gratis La Regione Toscana riapre il bando Nidi Gratis per garantire un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia dei bambini. Scadenza per i Comuni: 29 settembre. Domande dal 5 ottobre al 27 ottobre. Una risposta concreta alle famiglie per conciliare vita familiare e lavoro.