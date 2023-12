Inizia il Winter Christmas al Csi

Arezzo, 20 dicembre 2023 – Il Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano comunica che per il secondo anno consecutivo il San Domenico Village – casa del Csi di Arezzo – sarà il luogo in cui si svolgeranno i Winter Christmas Csi. Le date ufficiali di questa edizione: Venerdì 22 dicembre, 27-28-29 dicembre 2023 e 2-3-4-5 gennaio 2024. Dopo il grande successo delle attività estive, l’Area Educativa del Csi torna protagonista con tante iniziative dedicate.

Giornate all’insegna del divertimento legato anche alle tematiche scolastiche; infatti, il “Winter Christmas” sarà aperto a tutti i bambini dai 4 ai 12 anni e, insieme agli educatori, potranno cimentarsi in laboratori artistici e natalizi, gite alla città del Natale e visite guidate per le attrazioni della città, divertirsi giocando con i multisport e le attività sportive che la struttura permette di fare, con un occhio attento ai compiti.

Conferma il buon momento dell’Area Educativa la responsabile Vincenza Balsamo: “Dopo il grandissimo successo dei campi estivi, con tantissime richieste arrivate fin dallo scorso giugno e con il culmine raggiunto nel mese di luglio con quasi cento bambini, il San Domenico Village, a partire dal 22 dicembre, si animerà di nuovo e ospiterà i Winter Christmas Csi. Ci saranno tante attività natalizie, tra cui giochi sportivi, multisport - fiore all’occhiello -, aiuto compiti, e laboratori musicali. Come coordinatrice dell’area educativa sono stra-orgogliosa di tutte le attività che il comitato sta ospitando per i nostri bambini, e sono felicissima che la Comunità aretina continui sempre a sceglierci; questo fatto è sinonimo di fiducia e affidabilità. Termineremo il 5 gennaio dove verrà organizzata una giornata a tema per la Befana. Il nostro obiettivo, insieme agli educatori, è cercare di dare spensieratezza e gioia ad ogni bambino. Siamo pronti e carichi per queste giornate. In più, stiamo già preparando delle sorprese per il 2024”.