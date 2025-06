Arezzo, 8 giugno 2025 – In duecento in sella tra le strade della Valdichiana per l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, ha rinnovato un appuntamento di richiamo per appassionati di tutta Italia che hanno fatto tappa a Marciano della Chiana per pedalare insieme, condividere la comune passione per le due ruote e rivivere il fascino del ciclismo d’epoca tra strade bianche, borghi, leopoldine e sapori autentici della tradizione locale.

Il cuore de La Chianina è stato rappresentato, nuovamente, dalla vera e propria ciclostorica che ha proposto ai partecipanti un percorso tra i territori di Monte San Savino, Lucignano e Castiglion Fiorentino, con una tappa alla fattoria di Brolio per un ristoro dedicato ai sapori. Questa pedalata ha favorito una scoperta lenta e sostenibile delle ricchezze della vallata da parte di ciclostorici che, su biciclette d’epoca e con colorate maglie di lana, hanno contribuito a dar vita a un’atmosfera unica fatta di sport, convivialità e amicizia. La partenza della ciclostorica è stata anticipata da una vera e propria festa del ciclismo storico attraverso un intenso fine settimana di iniziative diffuse tra i diversi angoli di Marciano della Chiana con stand gastronomici, mercatini vintage, reading teatrali, mostre d’arte, musica in piazza e itinerari alla scoperta della storia locale insieme all’associazione Scannagallo.

Tra i momenti maggiormente caratterizzanti è rientrata La Chianina dei Bambini con un laboratorio creativo, una pedalata tra i vicoli di Marciano e una ricca merenda per permettere anche ai più piccoli di vivere le emozioni della ciclostorica e per veicolare il valore della bicicletta come strumento per stare insieme, divertirsi e conoscere un territorio. La nona edizione del concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics dedicato al tema “La donna e la bicicletta” ha rinnovato un appuntamento creativo partecipato da artisti da ogni zona della penisola che ha registrato la vittoria di Luca Ricciarelli di Firenze. Il premio “Alberto Roggi - Il bolide di Vitiano” è stato infine conferito a Rinaldo Nocentini che, con una carriera costellata da sedici successi da professionista e da otto tappe in maglia gialla al Tour de France del 2009, ha contributo a far crescere il ciclismo italiano e a dare lustro al territorio. «Un sentito ringraziamento - commenta Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana, - va al presidente Roberto Apolloni e a tutto il consiglio dell’associazione: il loro lavoro è stato straordinario, non solo nell’organizzazione de La Chianina Ciclostorica, ma anche nella capacità di costruire un evento che ha saputo parlare al cuore delle persone. Questa manifestazione è molto più di una ciclostorica: è un racconto collettivo di identità, territorio e comunità, ed è ormai diventata uno strumento concreto di promozione turistica e culturale per Marciano. In un tempo in cui i piccoli borghi rischiano di essere marginalizzati, iniziative come questa dimostrano che proprio da qui può partire un modello diverso di sviluppo: fatto di relazioni, di partecipazione, di qualità della vita. La strada è tracciata. Come amministrazione continueremo a sostenere e promuovere eventi che non siano solo intrattenimento, ma che costruiscano senso di appartenenza e visione. L’estate marcianese sarà ricca di appuntamenti, ma il nostro obiettivo va oltre il calendario: vogliamo rafforzare una comunità che cresce insieme, passo dopo passo».