Il Tennis Giotto schiera duecento atleti nei campionati a squadre del 2024

Arezzo, 29 gennaio 2024 – Ben duecento atleti e atlete indosseranno i colori del Tennis Giotto nei campionati a squadre del 2024. L’inizio ufficiale della nuova stagione è fissato per il mese di marzo, ma il percorso di avvicinamento è stato arricchito da una giornata di raduno che ha trovato il proprio cuore nella presentazione ufficiale dei tennisti di tutte le età che andranno a costituire le ventotto formazioni del circolo aretino. Il Tennis Giotto sarà infatti chiamato a mettersi alla prova tra campionati regionali e nazionali, campionati senior e under, campionati di tennis, padel e wheelchair tennis, con un impegno su tanti diversi fronti a conferma della completezza di un movimento capace di accompagnare dai primi passi con la racchetta fino alle emozioni dei massimi palcoscenici tricolori.

Il 2024 sarà un anno storico per il circolo che, per la prima volta in assoluto, militerà in contemporanea in ben due campionati di serie A2 con la prima squadra maschile che è reduce dalla finalissima dei Play Off per la salita in A1 e con la prima squadra femminile che ha festeggiato la promozione dalla B1. Entrambe queste formazioni dovranno attendere il mese di ottobre per scendere in campo e, di conseguenza, i riflettori della prima parte di stagione saranno orientati soprattutto verso la serie C dove il Tennis Giotto schiererà la sua seconda squadra maschile che rappresenterà anche un trampolino di lancio per alcune promesse cresciute nel settore giovanile. Questo gruppo, capitanato da Giovanni Ciacci, unirà infatti le racchette di Alessio Bulletti, Francesco Cartocci, Raffaele Ciurnelli, Lorenzo De Vizia, Filippo Fratini, Manuel Pampaloni, Andrea Pecorella, Fabio Pichi, Filippo Pichi e Francesco Rossi.

Ben sei, invece, saranno le formazioni del Tennis Giotto impegnate in serie D dove la freschezza e l’entusiasmo dei ragazzi del vivaio verranno sostenuti dall’esperienza dei maestri e dei soci del circolo. In campo femminile sarà presente una squadra in D2 con Rachele Bacciarini, Sofia Macis, Carlotta Melani, Sofia Pierdonati e Bianca Vannelli, e una squadra in D3 capitanata da Patrizia Felicini e composta da Sofia Garofoli, Alessia Giulicchi, Aurora Lusini, Viola Magi e Valeria Urbini. Il campionato di D2 vedrà il circolo aretino impegnato anche a livello maschile con due formazioni: la prima, capitanata da Paolo Rossi, schiererà Saverio Biliotti, Matteo Biondini, Gianmarco Cartocci, Matteo Comanducci, Vittorio Martinelli e Flavio Valois, e la seconda vedrà scendere in campo capitan Luca Fardelli con Marco Caneschi, Nicola Cardeti, Lucio Merelli, Emanuele Sgrevi e Gioele Valenti. Il prospetto delle squadre senior del Tennis Giotto è completato da due formazioni maschili in D3 con la prima che conterà su capitan Francesco Benci, Luca Benvenuti, Luca Cacioli, Giovanni Cardeti, Paolo Gudini, Andrea Iodice, Massimo Marchettini, Michele Morelli, Fabio Pichi, Davide Rosi, Roberto Rossi e Alessandro Serafini, e con la seconda che farà affidamento su capitan Ernesto Borghini, Carlo Burbi, Tommaso Buricchi, Antonio Gargano, Giacomo Grazi, Gianluca Ricci, Marco Sonnacchi, Roberto Tiezzi, Samuel Traditi e Paolo Vannelli. Quattro formazioni hanno inoltre già giocato nelle ultime settimane nei diversi campionati invernali regionali e, tra queste, hanno ben figurato soprattutto il gruppo di Seconda Categoria che è arrivato fino ai quarti di finale contro il Tennis Certaldo e il gruppo di Terza Categoria che ha fermato la propria corsa agli ottavi di finale contro il Tennis Certosa.