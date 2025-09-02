Arezzo, 2 settembre 2025 – Il Tennis Giotto alla prova dei campionati italiani giovanili. Tra fasi di qualificazione e tabelloni principali, sei tennisti e tenniste del circolo aretino stanno vivendo in questi giorni le emozioni di scendere in campo nel più importante torneo individuale nazionale che, nelle diverse categorie, sta vedendo le promesse di tutta la penisola sfidarsi nel singolo e nel doppio fino alle finali di domenica 7 settembre per l'assegnazione del tricolore. Le maggiori attese sono orientate verso l'Under16 maschile che ha visto il Tennis Giotto scendere in campo a Bologna prima con Brando Andreani nelle qualifiche e poi con Pietro Bramanti e Zeno Roveri nel tabellone principale, mentre Enrico Palumbo ha giocato nell'Under13 a Torino. Le categorie femminili hanno invece impegnato Vittoria Milesi nell'Under12 a Milano e Carlotta Melani nell'Under14 a Verona, certificando la solidità di un settore giovanile capace di portare atleti e atlete di diversa età a confrontarsi con l'élite nazionale.

Questi impegni saranno seguiti da un altro snodo importante della stagione del Tennis Giotto. Tra venerdì 12 e domenica 14 settembre, infatti, è in calendario la fase interregionale di macroarea del campionato maschile a squadre Under16 che, sui campi marchigiani di Ct Chiaravalle e Ct Camera Picena, decreterà il passaggio alle successive finali nazionali. Il Tennis Giotto, forte della vittoria del titolo toscano, farà nuovamente affidamento su Andreani, Bramanti e Roveri che vivranno un confronto con le otto migliori formazioni emerse dai campionati del Centro-Nord Italia e che cercheranno di meritare la possibilità di contendersi il tricolore il fine settimana successiva a Padova. Questa squadra aretina può già vantare un terzo posto ai Campionati Italiani Under12 del 2022 e uno storico primo posto ai Campionati Italiani Under14 del 2024, dunque tenterà ora l'impresa di dare seguito a questa scia di successi anche al primo anno nell'Under16 a testimonianza di una crescita costante che è valsa un posto di eccellenza nel panorama tennistico giovanile nazionale.