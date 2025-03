Arezzo, 27 marzio 2025 – Il riconoscimento e l’applauso del Consiglio Comunale alla giovane ginnasta aretina Ginevra Bindi

Una carriera che si preannuncia ai massimi livelli e ricca di soddisfazioni. Anzi, tutto questo è già realtà. Ginevra Bindi, la quindicenne aretina, ‘farfalla’ in forza alla Ginnastica Falciai, ha vestito nei giorni scorsi in Grecia, alla decima edizione della Aphrodite cup, per la prima volta in campo internazionale come individualista Junior, i colori azzurri della nazionale di ginnastica ritmica.

Dopo essersi esibita con i quattro attrezzi si + classificata sesta nell’all around, qualificandosi per la finale al nastro e alle clavette. Proprio con queste ultime ha dato il meglio salendo sul podio con al collo la medaglia di bronzo.

Alfiere del tricolore e del cavallino rampante, Ginevra Bindi ha ricevuto una targa dal sindaco Alessandro Ghinelli in apertura di seduta del Consiglio Comunale e l’applauso di tutta l’aula. L’orizzonte in vista è il più prestigioso: le prossime olimpiadi.