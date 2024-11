Il Premio Sportivo Nazionale La Clessidra ad Anghiari

Arezzo, 5 novembre 2024 – Il Premio Sportivo Nazionale La Clessidra compie 15 anni e si appresta a festeggiare con un'edizione 2024 ricca, come di consueto, di grandi ospiti. Una serata, quella che si terrà al Teatro di Anghiari il prossimo 12 novembre, che sarà dedicata ai "Campioni" (non solo sul campo ma anche nel cuore degli sportivi), in un percorso che attraverserà le storie degli ospiti premiati che si alterneranno sul palco accompagnati da Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci, riconfermatissimi alla conduzione del talk show. Come sempre il filo conduttore della serata sarà la condivisione, col pubblico presente e con coloro che seguiranno l'evento in streaming, dei percorsi professionali e personali degli ospiti, in una conversazione senza filtri che come sempre toccherà le sensibilità della platea. Confermati conduttori e format e svelato il tema del talk show, non resta che scoprire le assegnazioni dei vari premi stabilite dal Comitato Organizzatore.

La "Clessidra alla Carriera" sarà assegnata alla campionessa olimpica di canoa Josefa Idem, vincitrice di un oro, due argenti e due bronzi con i colori azzurri nelle sue otto partecipazioni e ad Andrea Zorzi, ex pallavolista tra i più vincenti della storia e leader di quella "generazione di fenomeni" italiana che ha portato il tricolore ai vertici del volley mondiale.

Il XV Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra", dedicato a chi partendo dalle categorie dilettantistiche si è imposto ai massimi livelli nazionali ed internazionali, sarà invece conferito a Francesco "Ciccio" Graziani, indimenticato bomber di Torino e Romae campione del mondo con la nazionale italiana di calcio; con lui saranno premiati anche Massimo Bonini , un passato con la Juventus coronato da una ricca bacheca e Michele Padovano, anche lui ex bianconero ed anche lui con tanti trofei all'attivo ma anche una storia segnata da una lunga battaglia, vinta, contro un'ingiusta condanna.

Il Premio Speciale "Luca Pacioli" per alti meriti sportivi sarà consegnato a Simone Farina, già premiato da FIFA, UEFA e FIGC per aver denunciato un episodio di calcio scommesse salito agli onori della cronaca internazionale nel 2011.

Il premio "La Leva Calcistica" andrà a Tommaso Berti, classe 2007 del Cesena e protagonista di un ottimo avvio di campionato in Serie B proprio con i romagnoli.

Il Premio "Castelli di Anghiari" invece sarà assegnato ad Amedeo Carboni, aretino, con una carriera ai massimi livelli nel calcio nazionale ed internazionale tra Italia (Sampdoria e Roma) e Spagna (Valencia, di cui diventa capitano e uomo simbolo).

Per il giornalismo sportivo, il "Premio Piero della Francesca" andrà a due volti noti di Sky: Gianluca di Marzio, tra i maggiori esperti di calciomercato e Federica Masolin, giornalista di punta dell'emittente per tutti i maggiori eventi sportivi.

Premio "Anghiari Città della Battaglia" all'allenatore Federico Turriziani, che, partito dall'Umbria, ha trovato fortuna e trofei nei campionati esteri.

Appuntamento quindi per martedì 12 novembre, dalle 18,30 al Teatro di Anghiari, con la possibilità di seguire l'evento sia in presenza previa prenotazione del posto che in streaming sui canali social de "La Cless