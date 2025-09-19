Arezzo, 19 settembre 2025 – Foiano accende i riflettori sullo sport: il 20 settembre la prima Giornata dello Sport

Sabato 20 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 23:00 per le vie del Centro Storico di Foiano si terrà la prima edizione della Giornata dello Sport, iniziativa inserita all’interno della Settimana Foianese “Saperi e Sapori”.

Foiano celebra la prima edizione della “Giornata dello Sport”

Foiano della Chiana si prepara a vivere una grande festa di sport, comunità e socialità. Sabato 20 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 23:00, il centro storico ospiterà la prima edizione della Giornata dello Sport, un’iniziativa inserita all’interno della Settimana Foianese “Saperi e Sapori”.

Il programma è ricco e pensato per tutte le età.

Dalle 16:00 alle 19:30 le vie e le piazze del centro storico si trasformeranno in un grande villaggio sportivo:

“Sport in Piazza”, con le associazioni sportive del territorio che proporranno a bambini e ragazzi lezioni prova, dimostrazioni ed esibizioni in numerose discipline (calcio, basket, pallavolo, arti marziali, ciclismo, atletica, pugilato, rugby e molto altro).

Dimostrazioni a cura della Pubblica Assistenza Avis Foiano.

Esposizione di mezzi d’epoca della Croce Rossa Italiana – sezione Foiano.

Esibizioni delle scuole di danza locali.

Alle ore 20:00 in Piazza Santa Cecilia spazio alla tradizione con “La Valdichiana in due piatti”, street food con specialità tipiche toscane.

La giornata si concluderà alle ore 21:30 in Piazza Fra Benedetto, con lo spettacolo di Omar Pirovano e le premiazioni delle associazioni sportive e degli atleti foianesi di ieri e di oggi.

“Con questa prima edizione della Giornata dello Sport – sottolinea il Vice Sindaco e Assessore allo Sport Gabriele Corei – vogliamo celebrare le nostre associazioni e i tanti volontari che ogni giorno portano avanti un impegno prezioso. Sarà un’occasione per far conoscere ai più piccoli le diverse discipline, per valorizzare la nostra comunità e per ribadire che lo sport non è solo competizione, ma anche educazione, salute e inclusione.”

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco Foiano, CSI Arezzo, ASD Oratorio Valdichiana, Pubblica Assistenza Avis Foiano, Croce Rossa Italiana sezione Foiano, Avis Foiano, Università dell’Età Libera di Foiano.

Un appuntamento da non perdere, che unisce il piacere dello stare insieme alla scoperta dei valori più autentici dello sport.