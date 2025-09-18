Tutti tirano la giacchetta

SportCalcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C
18 set 2025
REDAZIONE SPORT
Calcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

Le partite che vedono in campo le squadre toscane, umbre e lo Spezia

Firenze, 18 settembre 2025 – Ecco le sfide in programma in questo fine settimana dalla Serie A alla C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia.

SERIE A

Fiorentina-Como (domenica 21 settembre, ore 18)

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre, ore 20,45)

SERIE B

 Spezia-Juve Stabia (sabato 20 settembre, ore 15)

Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre, ore 15)

Pescara-Empoli domenica 21 settembre, ore 17,15)

SERIE C

Arezzo-Guidonia Montecelio (venerdì 19 settembre, ore 20,30)

Pontedera-Campobasso (venerdì 19 settembre, ore 20,30)

Ravenna-Perugia (venerdì 19 settembre, ore 20,30)

Livorno-Ascoli (sabato 20 settembre, ore 15)

Gubbio-Bra (sabato 20 settembre, ore 15)

Torres-Ternana (sabato 20 settembre, ore 15)

Vis Pesaro-Pianese (sabato 20 settembre, ore 15)

