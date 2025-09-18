Calcio, le sfide del fine settimana dalla Serie A alla C

Firenze, 18 settembre 2025 – Ecco le sfide in programma in questo fine settimana dalla Serie A alla C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia.
SERIE A
Fiorentina-Como (domenica 21 settembre, ore 18)
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre, ore 20,45)
SERIE B
Spezia-Juve Stabia (sabato 20 settembre, ore 15)
Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre, ore 15)
Pescara-Empoli domenica 21 settembre, ore 17,15)
SERIE C
Arezzo-Guidonia Montecelio (venerdì 19 settembre, ore 20,30)
Pontedera-Campobasso (venerdì 19 settembre, ore 20,30)
Ravenna-Perugia (venerdì 19 settembre, ore 20,30)
Livorno-Ascoli (sabato 20 settembre, ore 15)
Gubbio-Bra (sabato 20 settembre, ore 15)
Torres-Ternana (sabato 20 settembre, ore 15)
Vis Pesaro-Pianese (sabato 20 settembre, ore 15)