L'Arezzo vince il torneo di softball giocato nel weekend

Arezzo, 18 settembre 2025 – – Il fine settimana scorso, Arezzo ha ospitato un torneo di softball che

ha visto la partecipazione di sei squadre italiane, unite dalla passione per lo sport e dal

desiderio di competere ai massimi livelli. Dopo una serie di incontri entusiasmanti, la

la squadra di Arezzo si è impostata sui Randagi di Roma con un risultato di 11-10, conquistando

la vittoria al termine di una partita combattuta e piena di emozioni.

Il torneo, che ha avuto luogo nel fine settimana appena passato, ha rappresentato non solo

un'occasione di confronto sportivo, ma anche un momento di aggregazione per gli

appassionati e gli sportivi della città. Il pubblico ha avuto l'opportunità di assistere a una

di alto livello, che ha reso ancora più forte il legame tra il club e la comunità

aretina.

Questa vittoria, significativa sia per il risultato sportivo che per la visibilità che Arezzo ha

acquisito, segna l'inizio di una nuova fase per il club. Con l'ingresso di un nuovo consiglio

direttivo e una visione rinnovata, il club si prepara a intraprendere un percorso di crescita e

sviluppo, investendo nei propri atleti e nella costruzione di una programmazione solida per il

futuro.

“Il baseball e il softball entrano in letargo durante l'inverno, ma è proprio in questi mesi che si

gettano le basi per la nuova stagione – commenta Alessandro Fois - direttore sportivo della

società. – Ci stiamo preparando a una nuova annata ricca di impegni, con la volontà di

sviluppare talenti e rafforzare il legame con i nostri tifosi.”

La stagione 2026 è quindi già iniziata nel segno dell'impegno e della determinazione. Nei

nei prossimi giorni, il BSC Arezzo comunicherà le informazioni relative alla formazione delle

squadre che prenderanno parte ai vari campionati, e sarà possibile seguire gli sviluppi

attraverso i nostri canali ufficiali.

Domenica 21 Settembre, inoltre, saremo presenti all'evento “Vivere lo sport - Arezzoabilia” al

Parco Pertini. Troverai i nostri tecnici e tutte le attrezzature per provare il nostro sport e