La Pistoiese cala il tris con il Sasso Marconi: 3-0

PIstoia, 20 settembre 2025 – La Pistoiese disintegra, con il punteggio di 3-0, un modestissimo Sasso Marconi nella terza giornata del campionato di serie D, girone D. Una vittoria che consente alla formazione toscana di salire al comando della classifica con 7 punti, in attesa dell’impegno della Pro Sesto (che giocherà domani in casa della Trevigliese). Pistoiese senza l’acciaccato Biagi. Al 3’, arancioni subito in gol: è Maldonado a trasformare un calcio piazzato dai trenta metri: il tiro si insacca alla sinistra di Celeste.
Al 14’ il rasoterra di Kharmoud dai 20 metri viene deviato dal portiere in calcio d’angolo. Al 28’, sugli sviluppi di un corner di Maldonado, colpo di testa perentorio di Gennari, lasciato colpevolmente solo in area, e raddoppio dei padroni di casa. Al 37’ ci prova Alluci dalla distanza, ma l’estremo difensore si salva in angolo. Al 46’, su corner di Maldonado, Bertoli sfiora lo specchio di porta incornando il pallone da pochi passi. Inizio di ripresa sulla falsariga della prima frazione di gioco: al 3’ la squadra allenata da Andreucci cala il tris: tiro dalla bandierina di Russo e deviazione sottomisura di Pellegrino.
Tutto troppo facile. Al quarto d’ora diagonale dalla sinistra di Simeri, con la palla che si perde sul fondo. Al 25’ si vede in avanti, per la prima volta, il Sasso Marconi: Geroni su punizione coglie il palo esterno alla destra di Giuliani. Poi è accademia orange: da segnalare un giallo rimediato dal migliore in campo, Maldonado (sostituito al 38’ della seconda frazione di gioco per la logica standing ovation). Mercoledì 24 settembre turno infrasettimanale in casa del San Giuliano City.
PISTOIESE (3-4-1-2): Giuliani; Cuomo (1’ st Costa Pisani), Gennari, Bertolo; Kharmoud, Alluci (10’ st Rossi), Maldonado (38’ st Boschetti), Pellegrino; Russo (16’ st Campagna); Simeri, Pinzauti (27’ st Alagna). A disposizione: Arlanch, Venturini, Bastianelli, Diallo. Allenatore: Andreucci. SASSO MARCONI (4-3-1-2): Celeste; Barattini, Tarozzi, Cinquegrana, Prasso (25’ st Margiotta); Armaroli (5’ st Gobbo), Geroni (46’ st Gamberini), Merighi (25’ st Marra); Galassi (25’ st Bonfiglioli); Pirazzoli, Leonardi. A disposizione: Albieri, Zanini, Apicella, Pelloni. Allenatore: Farneti. ARBITRO: Papagno di Roma 2. MARCATORI: 3’ Maldonado, 28’ pt Gennari; 3’ st Pellegrino. NOTE: giornata calda, tipicamente agostana (siamo a settembre, sigh!), spettatori 1816. Ammoniti: Armaroli, Cinquegrana, Costa Pisani, Maldonado. Angoli: 9-2. Recupero: 3’, 4’. Gianluca Barni