ARezzo, 20 settembre 2025 – Arcieri Castiglionesi, cinque medaglie ai campionati regionali a Poppi

Domenica 14 settembre, presso il Golf Club Casentino di Poppi, si sono svolti i Campionati Regionali di “Tiro di Campagna”, organizzati dagli Arcieri della Signoria. Alla hanno preso parte i migliori arcieri qualificati provenienti da tutta la Toscana e, per Castiglion Fiorentino, erano in gara cinque arcieri: Jacopo Bennati, Fabio Menci, David Pantini, Katy Parreira e Francesco Mencarini.

Il bilancio non poteva essere più positivo: cinque medaglie conquistate. Jacopo Bennati si è classificato secondo tra i Seniores Arco Olimpico, subito dietro a Marco Cesari. Fabio Menci ha chiuso al terzo posto nella categoria Master Arco Olimpico e al tempo stesso al terzo posto assoluto dietro a Federico Gargari e Marco Cesari. Katy Parreira ha trionfato come prima classificata Master Arco Nudo, salendo poi anche sul podio assoluto con un prestigioso terzo posto, alle spalle di Sabrina Stabile e Argene Sartori.