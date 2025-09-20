Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Sport
SportArcieri Castiglionesi, cinque medaglie ai campionati regionali a Poppi
20 set 2025
REDAZIONE SPORT
Arcieri Castiglionesi, cinque medaglie ai campionati regionali a Poppi

Domenica 14 settembre, presso il Golf Club Casentino di Poppi, si sono svolti i Campionati Regionali di “Tiro di Campagna”, organizzati dagli Arcieri della Signoria. Alla hanno preso parte i migliori arcieri qualificati provenienti da tutta la Toscana e, per Castiglion Fiorentino, erano in gara cinque arcieri: Jacopo Bennati, Fabio Menci, David Pantini, Katy Parreira e Francesco Mencarini.

Il bilancio non poteva essere più positivo: cinque medaglie conquistate. Jacopo Bennati si è classificato secondo tra i Seniores Arco Olimpico, subito dietro a Marco Cesari. Fabio Menci ha chiuso al terzo posto nella categoria Master Arco Olimpico e al tempo stesso al terzo posto assoluto dietro a Federico Gargari e Marco Cesari. Katy Parreira ha trionfato come prima classificata Master Arco Nudo, salendo poi anche sul podio assoluto con un prestigioso terzo posto, alle spalle di Sabrina Stabile e Argene Sartori.

A completare la giornata, un risultato importante anche per David Pantini, che pur non essendo salito sul podio ha raggiunto il punteggio necessario per la qualificazione al Campionato Italiano, piazzandosi al momento al 35° posto del ranking nazionale.

