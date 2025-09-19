Arezzo, 19 settembre 2025 – Sabato al Palasport Estra ultima amichevole per la SBA Gli amaranto di Fioravanti ospiteranno alle 19 il Costone Siena

Ultimo test precampionato per la Scuola Basket Arezzo che Sabato alle ore 19 affronteranno al Palasport Estra la Vismederi Costone Siena compagnia che partecipa al campionato di Serie B dove sfiderà gli amaranto. Per la SBA si tratta di un test impegnativo contro una squadra che si è rinforzata dopo l'ottima stagione da neopromossa dello scorso campionato. Lo staff tecnico aretino utilizzerà la partita per verificare lo stato di salute della squadra che ha dovuto fare i conti con alcuni acciacchi che hanno inciso sulla normale tabella di lavoro nella preparazione all'inizio della stagione. L'appuntamento per i sostenitori amaranto è fissato per le 19 sui gradoni del Palasport Estra, la partita avrà ingresso gratuito e sarà l'ultima uscita prima dell'esordio in campionato programmato Domenica 38 Settembre ad Arezzo contro Lucca. Nel weekend importante impegno anche per la squadra Under 17 Eccellenza che da Venerdi a Domenica giocherà il Memorial Lorenzo Lunghi a Firenze sfidando alcune delle migliori formazioni toscane della categoria.