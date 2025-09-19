Monte San Savino, lo sport invade il centro storico: Play Together di Harmony Award porta in piazza centinaia di atleti per 21 discipline

Arezzo, 19 settembre 2025 – Lo sport come palestra di inclusione, rispetto e lotta a ogni forma di violenza. È questo il messaggio che animerà la terza edizione dell'Harmony Award #StopViolence, in programma a Monte San Savino venerdì 26 settembre.

La giornata prenderà il via dalle 16 alle 19 con Play Together #Alleniamoci contro la violenza, il grande villaggio sportivo che trasformerà il centro storico in un'arena di disciplina, incontri e dimostrazioni. Sono ben 19 le società sportive del territorio con oltre 350 atleti che hanno scelto di aderire, portando in piazza pallavolo, calcio, basket, ginnastica artistica, taekwondo, arti marziali, danza, fitness, fino agli scacchi. Un'iniziativa pensata per i giovani e con i giovani, per ribadire che lo sport, in tutte le sue forme, è linguaggio universale di partecipazione e crescita comune.

Dalle società storiche come la Polisportiva Savinese, la Sansovino Calcio e la Scuola Basket Arezzo, fino alle realtà specialistiche come il GS Vigili del Fuoco “I. Palestra Ercacle, l'All Stars Arezzo, il Centro Sportivo Italiano (CSI) con il Badminton, il calcio/tennis e il tiro alla fune l'Accademia Taekwondo Toscana e la Polispoprtiva Albergo con il ciclismo: un mosaico di disciplina e passioni che rappresenta la ricchezza del tessuto sportivo aretino.

Un bel pomeriggio, tutti i partecipanti al Play Together poseranno per uno scatto fotografico davanti ad uno striscione riportante lo slogan “Monte San Savino contro la violenza #stopviolence” . La foto sarà pubblicata sui canali social per sottolineare quanto l'Amministrazione Savinese sia sensibile al contrasto di ogni forma di violenza e voglia farlo con il linguaggio dello sport, di tutto lo sport sano, bello e divertente.

La festa dello sport proseguirà in serata, alle 21, con la cerimonia al Teatro Giuseppe Verdi: sul palco saliranno campioni che hanno scritto pagine memorabili dello sport mondiale e del giornalismo. Tra i premiati Giancarlo Antognoni, campione del mondo 1982 e storico numero 10 della Fiorentina; Diana Bianchedi, due volte oro olimpico e vicepresidente vicario del CONI; Roberto Brunamonti, simbolo del basket italiano; Joël Despaigne, leggenda della pallavolo cubana; Angelo Lorenzetti, tra i tecnici più vincenti della pallavolo italiana; Carolina Morace, pioniera del calcio femminile e oggi europarlamentare; Nicole Orlando, atleta paralimpica plurimedagliata; e il giornalista Giuseppe Tassi, firma autorevole dello sport nazionale.

L’Harmony Award 2025, realizzato con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno del Comune di Monte San Savino, del CONI Toscana, del Comitato Italiano Paralimpico e della Camera di Commercio Arezzo-Siena, sarà condotto dai giornalisti Massimo Boccucci (Corriere dello Sport) e Giacomo Marinelli Andreoli (Umbria Tv).

Un’intera giornata per celebrare lo sport e i suoi valori più autentici, ricordando che il successo più grande è costruire insieme una società più giusta e libera da ogni forma di sopraffazione.

Monte San Savino - Harmony Award 2025 – #StopViolence Venerdì 26 settembre 2025 - ore 21.00 – Teatro Comunale Giuseppe Verdi

Play Together – #Alleniamoci contro la violenza - Venerdì 26 settembre 2025 dalle 16 alle 19 nel centro storico di Monte San Savino. Ecco le Società sportive partecipanti:

• Polisportiva Savinese – Pallavolo, Monte San Savino • A.S.D. NRGYM Taekwondo – Arezzo, Castiglion Fiorentino, Montagnano • Eracle Fitness Club – Castiglion Fiorentino • S.S.D. Sansovino – Calcio, Monte San Savino • All Star Arezzo Onlus – Arezzo • G.S. Vigili del Fuoco “I. Gasbarri” – Ginnastica Artistica, Arezzo • S.B.A. Scuola Basket Arezzo • Tennis Club Castiglionese – Castiglion Fiorentino • Scuola di Danza Le Ballet – Castiglion Fiorentino • Danzart A.S.D. – Scuola di danza classica e moderna, Castiglion Fiorentino • Happy Fun di Nicoletta Sanarelli – Monte San Savino • Centro di Aggregazione Sociale “Colle del Pionta” – Scacchi, Arezzo • Dodgeball San Martino – Foiano della Chiana • A.S.D. Accademia Taekwondo Toscana – Monte San Savino • C.S.I. – Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Arezzo • Tai Chi Chuan – Antica arte marziale cinese, Arezzo • Arezzo Karate 1979 – Arezzo

Harmony Award è sostenuto da ESTRA S.p.a. (main sponsor) - Menchetti – Italcatene – EB Metal – Salumeria Monte San Savino – Italrecycling & Investment – Ristorante La Terrasse – Le Delizie di Aldo – Verdi logge Garden Pub – In collaborazione con Azienda Speciale Monteservizi