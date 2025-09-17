Al via il conto alla rovescia per i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina

Arezzo, 17 settembre 2025 – Al via il conto alla rovescia verso i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina . La più importante manifestazione nazionale di tennis in carrozzina sarà ospitata per la prima volta dal Tennis Giotto e proporrà quattro giornate di incontri dove diciotto squadre da tutta la penisola, divise nelle categorie maschili e femminili, scenderanno in campo per contendersi lo scudetto. I campionati italiani, anticipati dalla presentazione delle squadre in programma mercoledì 1 ottobre alle 18.30, prenderanno il via da giovedì 2 ottobre e proseguiranno poi fino alle finali di domenica 5 ottobre, focalizzando i riflettori nazionali di questa disciplina paralimpica sulla città di Arezzo.

L'organizzazione ha visto il coinvolgimento di vari partner pubblici e privati ​​che stanno collaborando con il Tennis Giotto per il buon svolgimento delle diverse fasi del torneo, dall'accoglienza dei sessanta atleti fino alle premiazioni finali. Tra questi rientra Confartigianato Imprese Arezzo che ha avviato una più amplia collaborazione con il circolo di via Divisione Garibaldi che proseguirà poi per il resto della stagione attraverso la previsione di iniziative condivise finalizzate anche alla promozione sociale, all'inclusione e alla valorizzazione dello sport a tutte le età. I campionati a squadre di tennis in carrozzina, a ingresso libero e gratuito, permetteranno di assistere agli incontri di alcuni dei migliori rappresentanti della disciplina del panorama nazionale, compreso il sardo Luca Arca che è stato l'unico italiano presente nel tennis ai Giochi Paralimpici di Parigi nel 2024. Le maggiori attese saranno orientate proprio nei confronti della squadra del Tennis Giotto che, allenata dai maestri Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, schiererà capitan Roberto Mazzi, Lorenzo Degl'Innocenti, Andrea Morandi e Pasquale Greco che hanno raggiunto la semifinale al debutto nazionale nel 2024 e che hanno aperto il 2025 con la vittoria del titolo toscano. «Partecipare attivamente a sostegno di questo evento, ricalca una delle nostre mission più importanti - afferma Alessandra Papini, Segretario di Confartigianato Imprese Arezzo. - Quella di occuparci dell'aspetto sociale del territorio. Lo facciamo spesso con iniziative dirette oppure attraverso collaborazioni più strutturate. In questo caso è per noi molto importante iniziare proprio da questo evento sportivo che valorizza le diverse abilità, avviando un percorso più ampio che ci porterà, nei prossimi mesi, a essere al fianco del Tennis Giotto in altri progetti e appuntamenti sportivi. Il sostegno alle aziende artigiane è uno dei nostri pilastri, mentre l'altro è la valorizzazione delle persone. Proprio perché, nella nostra visione, la produttività economica deve sempre tradursi in un benessere sociale».