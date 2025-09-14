Arezzo, 14 settembre 2025 – Un gol a 9 minuti dalla fine decide il match. L'Arezzo viene battuto di misura. Prima partita casalinga della stagione per l'ACF Arezzo. Dopo aver conquistati i primi tre punti in trasferta, le città amaranto affrontano il Bologna.
ACF AREZZO - BOLOGNA
ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bruni, Lorieri (76' Termentini), Nasoni E. (76' Ghio), Martino (86' Hervieux), Fortunati (62' Blasoni), Razzolini (76' Nasoni S.)
A disposizione: Verano, Ghio, Davico, Beduschi, Hervieux, Termentini, Perfetti, Nasoni S., Blasoni
All. Andrea Benedetti
Bologna: Frigotto, Lehteenmaki, Passeri, Fusar Poli, Tironi, Giai (58' Raggi), Rognoni, Tardini (74' Martiskova), Tucceri Cimini (58' Fracaros), Jansen, Marengoni
A disposizione: Bedeschi, Lauria, Martiskova, Fracaros, Re, Spinelli, Giovagnoli, Raggi, Prinzivalli
All. Matteo Pachera
Marcatrici: Rognoni (81')
Ammonite: Lehteenmaki (83')
Angoli: 3 - 8
Recupero: 3' – 4'
PRIMO TEMPO
4' L'Arezzo si fa vedere nei pressi della porta di Frigotto. Fortunati recuperano un pallone nell'a trequarti avversaria e si invola lungo la fascia. Appena trova spazio, va al cross che però finisce tra i guantoni del portiere ospite.
7' Occasione per il Bologna. I nasoni perdono un pallone vicino alla propria area e gli ospiti ne approfittano per cercare la rete. La difesa amaranto fa muro, impedendo che Rognogni possa concludere in porta.
19' L'Arezzo va al tiro. Martino entra in zona in posizione defilata. Con un passaggio trova Razzolini che riesce a girarsi e tenta la conclusione. Viene respinta da Tucceri Cimini che mette la palla fuori dall'area.
23' Bologna vicina al gol. Rognogni crossa una palla pericolosa in area. Tuteri ci arriva, mandando la sfera di gioco in calcio d'angolo.
30' Lorieri dalla sinistra elude Giai e riesce ad andare al cross. Tamburini ci arriva di testa e indirizza verso la porta. Frigotto blocca il tiro.
33' Il Bologna si fa vedere dalle parti di Di Nallo. Il portiere amaranto riesce ad uscire prima che Tironi possa arrivare sul pallone.
38' Altra occasione del Bologna con Tironi che però non riesce ad indirizzare verso la porta. Rimessa dal fondo.
39’ Ancora Bologna, questa volta con Jansen. Di Nallo blocca tra i guantoni e va alla rimessa.
40’ + 2 Occasione per l’Arezzo. Fortunati va al cross. Tamburini sembra poterci arrivare di testa, ma una calciatrice in maglia bianca l’anticipa.
SECONDO TEMPO
52’ Il Bologna si avvicina alla porta con Fusar Poli. La numero 8 mette la palla dentro. Fortunati ci arriva e spazza in calcio d’angolo. Dal corner la palla e di nuovo buona per le ospiti che vanno al tiro con Jansen. Di Nallo brava a mandare il pallone sopra la traversa.
61’ Si fa vedere l’Arezzo. Fortunati dalla destra crossa in direzione di Razzolini. La difesa del Bologna ci arriva prima del capitano amaranto e porta la sfera di gioco fuori dall’area.
64’ Punizione pericolosa del Bologna. Fracaros batte il pallone verso il centro dell’area. Tuteri ci arriva in spaccata, ma la palla rimane indirizzata verso la porta. Ci arriva Tamburini per liberare la porta. Le ospiti riconquistano la sfera di gioco e provano di nuovo la conclusione. Ancora Tuteri riesce ad impedire che la palla arrivi nei pressi della porta.
68’ Da un corner, Vlassopoulou la batte corta a Corazzi. La 8 la passa a Lorieri che l’appoggia a Tamburini. L’attaccante va alla conclusione. Frigotto alza sopra la traversa.
78’ Occasione del Bolgona con Martiskova. Il tiro della calciatrice sembra poter impensierire di Nallo che invece riesce a deviare in angolo.
81’ Gol Bologna. Raggi dalla destra mette una palla in area. Rognoni ci arriva di testa, battendo Di Nallo.
Esordio in casa amaro per le citte amaranto. Un gol a 9 minuti dalla fine decide il match.