Arezzo, 13 settembre 2025 – SBA, la prima gara ufficiale è per la Serie D di coach Beoni Dopo la promozione della scorsa stagione esordio a Calcinaia in Coppa Toscana

Prima gara ufficiale della stagione 2025-2026 per la Scuola Basket Arezzo, domenica alle 19.30 la formazione che prenderà parte al campionato di Serie D sarà di scena al Palazzetto di Calcinaia per i sedicesimi di finale di Coppa Toscana Trofeo Franco Bugliesi. Dopo la vittoria dei PlayOff nella scorsa stagione gli amaranto si preparano al nuovo campionato che prenderà il via nel primo weekend di Ottobre con la trasferta sul campo della Laurenziana Firenze con una partita ufficiale che rappresenta anche la prima uscita stagionale di questo gruppo. Nella rosa a disposizione di coach Beoni sono stati inseriti Marius Nica e Samuele Marcantoni che nello scorso anno facevano parte del roster della Serie B di coach Fioravanti e che vanno ad aggiungersi ad un nucleo più che consolidato capace del salto di categoria. La sfida di Calcinaia è in programma Domenica alle 19.30 al Palazzetto di Via Santa Ubaldesca, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Cabizza e Contu di Pisa.