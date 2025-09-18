Arezzo, 18 settembre 2025 – Un fine settimana di calcio giovanile con il 1° Torneo “Città di Montevarchi”. Inizia la storica collaborazione tra Aquila Montevarchi e Atletico Levane Leona

Sabato 20 e domenica 21 settembre si terrà il 1° Torneo “Città di Montevarchi”, dedicato alla categoria “Primi Calci”, anni 2017 e 2018. Un evento sportivo che vedrà la partecipazione di 16 squadre per ciascuna annata, ma che rappresenta molto più di una semplice competizione perché sancisce la collaborazione tra due realtà storiche del calcio cittadino, l’Aquila Montevarchi 1902 e l’Atletico Levane Leona.

L’evento è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, insieme all’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, da Lorenzo Damiano, organizzatore del torneo per l’Aquila Montevarchi, con il Responsabile tecnico del settore giovanile dell’Aquila, Roberto Burzi, dal Vicepresidente dell’Atletico Levane Leona Andrea Baldi, con i dirigenti Maurizio Basagni e Alfredo Bianchi.

“Questo primo torneo ‘Città di Montevarchi’ – dichiara il Sindaco – mi auguro possa diventare un appuntamento fisso a livello regionale. È l’inizio di una collaborazione concreta tra due società che hanno deciso di unire competenze e risorse per offrire un percorso di crescita tecnica e non solo ai nostri ragazzi. Al di là dei risultati sportivi che potranno raggiungere, ciò che conta davvero è il messaggio di unità che arriva da due realtà storiche, che mettono a disposizione strutture sportive, valorizzate grazie agli investimenti dell’Amministrazione comunale, ma anche con il contributo, per la prima volta, delle due società. Un passo fondamentale nella volontà di investire nei giovani del nostro territorio, di credere nella loro crescita educativa e sociale attraverso lo sport. Questa unione rafforza anche il futuro del calcio femminile, un settore in forte espansione negli ultimi anni, che potrà diventare un punto di riferimento per tutto il Valdarno. Sono orgogliosa di questa storico accordo tra l’Aquila Montevarchi e l’Atletico Levane Leona, due società virtuose che lavorano con impegno per il bene dei ragazzi e della comunità”

“E’ un progetto che vede la collaborazione tra due società che sono di Montevarchi, in sinergia con l’Amministrazione comunale - prosegue Andrea Baldi – è un progetto che permette soprattutto di dare una filiera ai ragazzi che praticano questo sport, non tralasciando l’aspetto sociale che è fondamentale per l’attività dilettantistica. E’ già attiva una forte collaborazione nel settore del calcio femminile e stiamo cercando di realizzare un polo nel Valdarno, con una filiera che vada dalla prima squadra fino alla scuola calcio composta di sole bambine. Un progetto ambizioso ma credo ci siano i presupposti per raggiungere l’obiettivo”

“Il torneo è dedicato alle due categorie “Primi Calci” 2017 e 2018 – spiega Lorenzo Damiano - vedrà la partecipazione di 16 squadre per ogni annata, provenienti sia dalla regione che da fuori. Tra queste, spiccano le realtà professionistiche di Pisa e Fiorentina, veri fiori all’occhiello del calcio toscano. Saranno presenti anche altre importanti realtà del panorama giovanile, come Sestese, Africo e Tau Calcio, solo per citarne alcune, che insieme al Montevarchi, si confermano sempre tra le prime posizioni nelle graduatorie regionali del settore giovanile. Le squadre si affronteranno in partite suddivise in quattro gironi, ma ci teniamo a sottolineare che, trattandosi di categorie in cui non è prevista la classifica, l'obiettivo non è la competizione ma farle giocare il più possibile insieme mettendo davvero in campo i loro primi calci”