Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Sport
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniEx operaio GknTommaso BazzaniBalena Livorno
Acquista il giornale
SportAl via l'edizione 2025 di Ròte 'Nguastite
17 set 2025
REDAZIONE SPORT
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Sport
  3. Al via l'edizione 2025 di Ròte 'Nguastite

Al via l'edizione 2025 di Ròte 'Nguastite

Le due ruote protagoniste in provincia di Arezzo con la manifestazione targata Motoclub Mario Tommassini

moto

moto

Arezzo, 17 settembre 2025 –  Al via l'edizione 2025 di Ròte 'Nguastite

Le due ruote protagoniste in provincia di Arezzo con la manifestazione targata Motoclub Mario Tommassini

Si scaldano i motori per la 14° edizione di Ròte 'Nguastite, la manifestazione di punta del Motoclub Mario Tommassini, in programma nei giorni 26, 27, 28 settembre, 4 e 5 ottobre con un calendario mai così ricco di eventi. Nella splendida cornice delle Chianacce, a due passi da Cortona, in provincia di Arezzo, l'offroad diventa protagonista con l'ampio fettucciato di 3 km, in cui si alterano tratti veloci, tecnici e area dura, aperto il sabato e la domenica con un turno mattutino (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) e un turno pomeridiano (dalle ore 14.00 fino alle 18.30). Al fango e alla polvere si affiancano anche eventi dedicati agli amanti dell'asfalto, con la 3° edizione del motoraduno Stradali 'Nguastiti organizzata dai Samurai Biker, ramo stradale del Motoclub, in programma domenica 28 settembre, e la 9° edizione di Vespe 'Nguastite domenica 5 ottobre; mentre nella serata di apertura, venerdì 26 settembre, si terrà il Raduno Tuning “memorial Manuel Cavanna”. “La manifestazione” dichiara il presidente Edoardo Tommassini “non è di natura agonistica, ma vuole essere un'occasione per divertirsi in compagnia, bere e mangiare”. Non può quindi mancare la buona cucina, con lo stand gastronomico aperto a pranzo ea cena, e tanto intrattenimento, tra esposizioni, stand, lotteria, musica live e DJ set. "Tra le grandi novità di quest'anno" prosegue il presidente "c'è infatti la mototendata: abbiamo allestito negli spazi a nostra disposizione un'area campeggio e un'area camper con docce e servizi igienici, per permettere, a chi avesse voglia di passare la serata con noi, di fermarsi anche per la notte. E se non si possiede le attrezzature da campeggio, nessun problema: è possibile noleggiare la tenda in loco, oppure pernottare in una delle strutture ricettive convenzionate". Ma non finisce qui: nei due weekend della manifestazione trovano infatti spazio tanti eventi speciali, dal Freestyle Motocross show ed FMX alla mototerapia, dallo Show Trial e “aperitrial” (altra grande novità di quest'anno) fino al Maxi Enduro “evento fondazione Meoni”. “E' in programma anche un'intervista ad uno special guest, la cui identità sarà rivelata a breve attraverso i nostri canali social” aggiunge Edoardo Tommassini. Infine, grande attenzione ai più piccoli cui, oltre all'area giochi, sono dedicate tante attività per avvicinarli al mondo del motociclismo, con una pista riservata e mini ovali per i primi passi. "Fin dalla prima edizione di Ròte 'Nguastite" dichiara il presidente "il nostro intento è stato quello di creare un evento che potesse unire gli amanti delle due ruote e celebrare questa passione in tutte le sue sfaccettature. Per questo, ogni anno, la manifestazione si arricchisce di nuove iniziative. Tutto questo è possibile" concludono "grazie all'impegno dei tesserati, degli sponsor e di quanti, come me, credendo nel Motoclub Mario Tommassini e in quello che può dare al nostro territorio".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata