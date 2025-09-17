Arezzo, 17 settembre 2025 – Al via l'edizione 2025 di Ròte 'Nguastite
Le due ruote protagoniste in provincia di Arezzo con la manifestazione targata Motoclub Mario Tommassini
Si scaldano i motori per la 14° edizione di Ròte 'Nguastite, la manifestazione di punta del Motoclub Mario Tommassini, in programma nei giorni 26, 27, 28 settembre, 4 e 5 ottobre con un calendario mai così ricco di eventi. Nella splendida cornice delle Chianacce, a due passi da Cortona, in provincia di Arezzo, l'offroad diventa protagonista con l'ampio fettucciato di 3 km, in cui si alterano tratti veloci, tecnici e area dura, aperto il sabato e la domenica con un turno mattutino (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) e un turno pomeridiano (dalle ore 14.00 fino alle 18.30). Al fango e alla polvere si affiancano anche eventi dedicati agli amanti dell'asfalto, con la 3° edizione del motoraduno Stradali 'Nguastiti organizzata dai Samurai Biker, ramo stradale del Motoclub, in programma domenica 28 settembre, e la 9° edizione di Vespe 'Nguastite domenica 5 ottobre; mentre nella serata di apertura, venerdì 26 settembre, si terrà il Raduno Tuning “memorial Manuel Cavanna”. “La manifestazione” dichiara il presidente Edoardo Tommassini “non è di natura agonistica, ma vuole essere un'occasione per divertirsi in compagnia, bere e mangiare”. Non può quindi mancare la buona cucina, con lo stand gastronomico aperto a pranzo ea cena, e tanto intrattenimento, tra esposizioni, stand, lotteria, musica live e DJ set. "Tra le grandi novità di quest'anno" prosegue il presidente "c'è infatti la mototendata: abbiamo allestito negli spazi a nostra disposizione un'area campeggio e un'area camper con docce e servizi igienici, per permettere, a chi avesse voglia di passare la serata con noi, di fermarsi anche per la notte. E se non si possiede le attrezzature da campeggio, nessun problema: è possibile noleggiare la tenda in loco, oppure pernottare in una delle strutture ricettive convenzionate". Ma non finisce qui: nei due weekend della manifestazione trovano infatti spazio tanti eventi speciali, dal Freestyle Motocross show ed FMX alla mototerapia, dallo Show Trial e “aperitrial” (altra grande novità di quest'anno) fino al Maxi Enduro “evento fondazione Meoni”. “E' in programma anche un'intervista ad uno special guest, la cui identità sarà rivelata a breve attraverso i nostri canali social” aggiunge Edoardo Tommassini. Infine, grande attenzione ai più piccoli cui, oltre all'area giochi, sono dedicate tante attività per avvicinarli al mondo del motociclismo, con una pista riservata e mini ovali per i primi passi. "Fin dalla prima edizione di Ròte 'Nguastite" dichiara il presidente "il nostro intento è stato quello di creare un evento che potesse unire gli amanti delle due ruote e celebrare questa passione in tutte le sue sfaccettature. Per questo, ogni anno, la manifestazione si arricchisce di nuove iniziative. Tutto questo è possibile" concludono "grazie all'impegno dei tesserati, degli sponsor e di quanti, come me, credendo nel Motoclub Mario Tommassini e in quello che può dare al nostro territorio".