Consorzio Brunello. I premi Leccio d’oro

Da Siena passando per Cernobbio fino ad Asti, da Londra a New York. Parte dalla Toscana e arriva oltreoceano il 32° Leccio d’Oro, il riconoscimento del Consorzio del vino Brunello di Montalcino che ha rivelato i 5 vincitori tra ristoranti ed enoteche, nazionali e internazionali con una wine list altamente rappresentativa dei vini espressione del borgo toscano. A salire sul podio per la sezione dedicati ai ristoranti è il Ristorante Veranda dell’Hotel Villa d’Este a Cernobbio. Dalle sponde del lago manzoniano alla città della Grande Mela con il ristorante Sistina. Situato in una palazzina ottocentesca dell’Upper East Side e con una collezione di opere d’arte. Resta in Toscana il Premio Speciale Leccio d’Oro “Rosso di Montalcino” assegnato all’Osteria Il Bargello di Siena.

A trionfare nella categoria enoteche, il Quadrifoglio di Calosso (Asti) e Il Berry Bros. & Rudd di Londra.