Arezzo, 10 marzo 2025 – Club Arezzo supera Prato per 3-1. Continua la marcia dei Botoli che conquistano il secondo successo consecutivo nella pool promozione, i ragazzi di coach Morelli superano brillantemente Prato per 3-1. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Entrambe le formazioni venivano da 11 vittorie consecutive ed erano quindi in ottima forma, tutti gli atleti scesi in campo hanno regalato un bellissimo spettacolo di volley di alto livello al folto pubblico del Maccagnolo. Buona partenza dei Botoli che rispondono colpo su colpo agli avversari, Conti e compagni sembrano molto concentrati e trovano lo strappo sul finale di set portandosi in vantaggio per 20-16, tutto sembra filare liscio ma, complici diverse sviste arbitrali in favore degli ospiti, il set si riapre e i fiorentini trovano la giocata vincente con un muro di Corti su Conti che regala il set agli ospiti per 24-26 . Seconda frazione ancora una lotta punto a punto, entrambe le formazioni non lasciano nulla di intentato, grandi difese e spettacolo puro, si va a braccetto fino al 20-20, questa volta i Botoli trovano sul finale le giocate vincenti e conquistano il parziale con un muro di Scarpato su Corti che sigla il 25-22. Terzo set ancora molto combattuto, i ragazzi di coach Morelli sembrano in grande forma e trovano il break vincente a metà parziale, difendono bene il vantaggio e chiudono con un attacco chirurgico in parallela di un ottimo Pippi che fissa il punteggio sullo 25-22. Quarto parziale dominato dagli aretini, spinti da un Maccagnolo infuocato i nero amaranto non commettono sbavature e giocano un set praticamente perfetto, Ricci e Sarpato chiudono gli spazi a muro e un buon Luatti orchestra bene i suoi. Gli ospiti non trovano contromosse, Conti fa esplodere il palazzetto chiudendo il match con un attacco in diagonale regalando il 25-18 che vale la vittoria per 3-1 e i tre punti in classifica. Si allunga la striscia di vittorie che adesso conta dodici consecutive e secondo successo nella pool promozione. Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “Sapevamo di affrontare un squadra molto forte e molto in forma allenata eccellentemente da coach Novelli, che veniva da 11 vittorie consecutive ed infatti Prato ha disputato una gara di altissimo livello come da pronostico. Noi avevamo avuto l’ennesima settimana travagliata della stagione con Mattesini indisponibile e Pippi in dubbio fino a poco prima dell’inizio gara: ciò nonostante tutta la squadra è stata molto lucida e determinata in ogni allenamento ed in ogni frangente del match. Abbiamo la fortuna di avere atleti come Salvi Marco, Amatucci Andrea e Nataletti Lorenzo che insieme ai giovani in rosa, in ogni momento della settimana spingono al massimo con la massima determinazione per il bene della squadra, ed il lavoro di coach Michele Morelli è fondamentale sia per la parte statistica che di palestra: ma i complimenti nello sport contano zero e per tutti nessuno escluso è obbligatorio continuare a dare il massimo, con la massima umiltà e la massima concentrazione, senza trascurare nessun dettaglio della settimana e senza guardare oltre alla prossima gara. Adesso la squadra anche se giovane, deve dimostrare di avere la capacità di archiviare immediatamente questa gara e di proiettarsi sul prossimo avversario: la classifica della regular season della Turris Pisa è ingannevole perché hanno subito diversi infortuni durante la stagione, ma i pisani hanno un rooster davvero molto competitivo e molto esperto, e l’ottimo coach Croatti può variare tanti assetti di formazione durante il corso del match mantenendo valori tecnici di alto livello ; tra l’altro la Turris tra le mura amiche è una squadra da primissimo posto in classifica, quindi dobbiamo tenere alta la tensione e dobbiamo lavorare duramente e soprattutto non pensare più né alla gara passata, né tantomeno alla classifica che adesso non conta assolutamente niente: dobbiamo solamente concentrarci sul prossimo avversario e stop!”. Prossimo impegno della pool promozione vedrà i botoli impegnati nella difficilissima trasferta con Turris Pisa Sabato 15 Marzo.