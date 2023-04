Calcio, le partite del fine settimana della Serie A e B

Firenze, 28 aprile 2023 – Squadre in campo per il fine settimana di calcio. Ecco tutte le partite di Serie A e B, con programma e risultati, delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Turno di pausa della Serie C in vista dei play off.

Serie A

Spezia-Monza (venerdì 28 aprile, ore 20:45)

Sassuolo-Empoli (domenica 30 aprile, ore 15:00)

Fiorentina-Sampdoria (domenica 30 aprile, ore 18:00)

Serie B

SPAL-Perugia (domenica 30 aprile, ore 16:15)

Cagliari-Ternana (domenica 30 aprile, ore 16:15)

Ascoli-Pisa (lunedì 1 maggio, ore 15:00)