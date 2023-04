Il Perugia lotta e spreca, con la Spal finisce 1-1

Ferrara, 30 aprile 2023 – Lo scontro salvezza non ha vincitori, ma rimpianti. Il Perugia ci ha messo il cuore e ha cercato fino alla fine di vincerla. Ma avanti nel primo tempo, si è fatto agguantare su calcio di rigore in avvio di ripresa.

Protagonista, nel bene e nel male, Tiago Casasola. L’argentino prima firma il vantaggio, poi provoca il calcio di rigore toccando in area un pallone messo al centro da Maistro. Moncini dal dischetto non sbaglia.

E nel finale brividi: annullato un gol a Maistro, mentre il grifo spreca due ghiotte occasioni davanti alla porta prima con Di Serio e poi con Di Carmine.

E in quello che era considerato un autentico spareggio salvezza, tra Spal e Perugia ne esce un pareggio per 1-1 che serve più ai grifoni che ai ferraresi.

Formazione di Oddo che in apertura si rende pericolosa con una punizione di Maistro respinta da Furlan. Ma a passare avanti sono gli umbri con in colpo di testa di Casasola su angolo di Lisi.

Nella ripresa la reazione della Spal che trova il pareggio su rigore con Moncini. Nei minuti finali estensi in gol con Maistro ma dopo controllo al Var l'arbitro annulla per un tocco di braccio di Moncini, che aveva iniziato l'azione. Finisce in pareggio, il grifo tiene a distanza – seppur di un punticino – la Spal. Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, domani si giocheranno tutte le altre di sfide di campionato, la sfida salvezza si fa sempre più difficile e da brividi.

Il tabellino

Spal-Perugia 1-1

SPAL (4-3-1-2): Alfonso 6; Dickmann 6 (24’ st Fiordaliso 6), Dalle Mura 5, Arena 5 (24’ st Varnier 6), Tripaldelli 5.5; Contigliano 5.5, Prati 5, Maistro 6.5; Nainggolan sv (11’ pt Zanellato 4, 1’ st Fetfatzidis 5); La Mantia 4 (13’ st Rossi 6), Moncini 6. In panchina: Pomini, Celia, Murgia, Peda, Rauti, Tunjov, Rabbi. Allenatore: Oddo 5.

PERUGIA (3-5-1-1): Furlan 6.5; Struna 6, Curado 6, Rosi 6 (22’ st Olivieri 6+); Lisi 7 (15’ st Paz 6), Iannoni 6.5 (31’ st Bartolomei 5.5), Santoro 6.5, Casasola 7, Kouan 6 (21’ st Sgarbi 6); Luperini 6; Di Serio 6.5 (32’ st Di Carmine). In panchina: Gori, Abibi, Cancellieri, Angella, Vulic, Matos, Ekong. Allenatore: Castori 6.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.

Marcatori: 11’ pt Casasola, 17’ st Moncini (rig).

Note: giornata soleggiata, terreno di gioco in buono stato. Spettatori: 11.160, di cui 519 ospiti. Ammoniti: Kouan, Arena, Zanellato, Lisi, Maistro. Angoli: 6-7. Recupero: 5’; 6’.