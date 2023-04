Cagliari Ternana 2 a 1 , Fere ancora al tappeto

Terni, 30 aprile 2023 - Ternana ancora sconfitta, con il Cagliari di Claudio Ranieri che nella ripresa ha meritato il successo.

Per le Fere un buon primo tempo per poi scomparire dal match e pagare la migliore condizione atletica dei padroni di casa.Quattro minuti e i rossoblù sono già in vantaggio: Coulibaly perde un pallone velenoso a centrocampo, bel cross di Nandez e piatto al volo di Deiola, lasciato solo da Diakité, toccato da Iannarilli senza evitare l'1-0.

La Ternana reagisce e al 12' pareggia con un sinistro potente di Partipilo, servito da Coulibaly. Nel primo tempo altre due buone occasioni per le Fere, con Partipilo e Favilli.

A inizio ripresa Ranieri fa ben quattro cambi che danno vivacità e rapidità al Cagliari, con la Ternana che finisce all'angolo.

Al 60' cross basso di Luvumbo, Lapadula protegge bene la palla e Zappa segna al limite dell'area piccola, anticipando Corrado, il gol della vittoria.

La girandola di sostituzioni dà alla Ternana solo un gran tiro di Falletti, ben parato da Radunovic. Il Cagliari sfiora il terzo gol in altre due occasioni. Al 94' espulso Diakité per proteste. I sardi si consolidano in zona play off; la Ternana annaspa ai margini della zona calda.

Il tabellino

Cagliari-Ternana 2-1

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic, Di Pardo(1' st Barreca), Dossena, Obert (1' st Altare ), Zappa(24' st Goldaniga), Nandez , Makoumbou, Deiola, Lella (1' st Rog), Lapadula, Pavoletti (1' st Luvumbo). Allenatore: Ranieri 7.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakité, Bogdan (26' st Falletti ), Mantovani, Ghiringhelli (35' st Defendi sv), Coulibaly (45' pt Cassata ), Agazzi, Palumbo (26' st Capanni), Corrado, Partipilo (35' st A. Donnarumma), Allenatore: Lucarelli

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 4' pt Deiola, 12' pt Partipilo, 15' st Zappa.

Note: spettatori 15.307 di cui 180 ospiti

Ste.Cin.