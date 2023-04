Empoli, ko amaro: arriva nel finale e su rigore la vittoria del Sassuolo

Reggio Emilia, 30 aprile 2023 – Niente da fare per l’Empoli contro il Sassuolo. Gli azzurri passano in vantaggio ma poi subiscono la rimonta della squadra di Dionisi e tornano con un ko da Reggio Emilia. Una sconfitta che brucia. Il rigore decisivo è arrivato nei minuti di recupero.

Tutti i dati della gara

Al vantaggio degli ospiti con Cambiaghi all'11', risponde Berardi con una doppietta all'83' e al 96' su rigore.

L’Empoli nell’ultimo quarto d’ora è stato anche in superiorità numerica per l’espulsione di Pinamonti. In classifica gli emiliani salgono al decimo posto con 43 punti, mentre i toscani restano fermi a quota 32 in 15esima.

Il tabellino

Sassuolo-Empoli 2-1

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5.5, Tressoldi 5 (1' st Ferrari 6), Marchizza 5.5 (32' st Rogerio 6); Frattesi 6, Lopez 6, Harroui 5 (1' st Pinamonti 4); Bajrami 5 (1' st Henrique 6), Defrel 5.5 (13' st Berardi 7.5), Laurienté 5. In panchina: Romagna, Zortea, Thorstvedt, Obiang, Ceide, Alvarez Martínez, Pegolo, Russo. Allenatore: Dionisi 6.5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5; Ebuhei 6, Walukiewicz 5.5, Luperto 5.5, Parisi 6 (39' st Cacace 5); Marin 5, Grassi 5 (17' st Akpa Akpro 5.5) Bandinelli 5.5 (23' st Fazzini 6); Baldanzi 6; Cambiaghi 7 (22' st Piccoli 6), Caputo 6.5 (39' st Satriano sv). In panchina: Stojanovic, Tonelli, Henderson, Haas, Vignato, Destro, Perisan, Ujkani. Allenatore: Zanetti 5.5.

Arbitro: Dionisi di L'Aquila 6.

Marcatori: 11' pt Cambiaghi; 37' st Berardi, 51' st Berardi (rig.).

Note: pomeriggio piovoso; terreno di gioco in perfette condizioni. Espulso: Pinamonti, al 29' st, per condotta antisportiva. Ammoniti: Laurienté, Lopez, Bandinelli. Angoli: 7-5 per il Sassuolo. Recupero: 1'; 7'.