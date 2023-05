Ascoli-Pisa 2-1: un solo punto in cinque partite per la squadra di D'Angelo

Pisa, 1 maggio 2023 – Non basta un gran gol di Masucci nel finale di partita, il Pisa si arrende a un Ascoli battagliero che, nella ripresa, grazie alle reti di Pedro Mendes e dell’incontenibile ex Marsura abbatte la squadra di D’Angelo, sempre più in difficoltà in ottica playoff.

PRIMO TEMPO - Una lunga fase di studio è alla base dell'inizio della partita, condizionata dalla pioggia che non permette più di tanto il palleggio in mezzo al campo. I nerazzurri vanno al tiro per primi con Rus che, su punizione, alza sopra la traversa. Al 16' si vedono i padroni di casa con Dionisi, abile su colpo di testa a svettare su tutti, ma il pallone termina a lato. Al 23' rispondono i nerazzurri con Calabresi che riceve palla da un colpo di tacco smarcante di Morutan in area, ma la conclusione è alta sopra la traversa. Al 29' un altro esterno, stavolta mancino, da parte di Beruatto, costringe Leali alla parata plastica. Poco dopo è Dionisi a impegnare Nicolas che toglie il pallone dalla porta in tuffo dopo un ottimo colpo di testa dell'attaccante ascolano dal limite dell'area. L'Ascoli continua a premere, ma al 40' un tiro di Pedro Mendes non trova la porta alla destra di Nicolas. Si conclude così il primo tempo.

SECONDO TEMPO - La ripresa comincia senza cambi. Al 53' però è l'Ascoli a passare in vantaggio con Pedro Mentes, autore del suo quarto gol stagionale, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Colpevolmente ferma la difesa nerazzurra nel corso di questa azione. Al 55' prova il Pisa a rispondere con Morutan dalla distanza, ma il suo tiro è alto. Al 60' l'appena entrato Gondo tenta di sorprendere Nicolas dal limite, ma il portiere brasiliano fa buona guardia. Al 62' un poco lucido Tramoni calcia dalla distanza, ma il tiro è fuori di poco. A un quarto d'ora dalla fine l'ex Marsura fissa il risultato sul 2-0 sfruttando una respinta di Nicolas su Gondo. All'82' Masucci accorcia le distanze con un gol capolavoro in acrobazia, ma non serve per riequilibrare la partita. TABELLINO ASCOLI – PISA 2-1 ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel (64' Giovane), Caligara (80' Proia), Pedro Mendes (80' Eramo), Forte (64' Marsura), Dionisi (58' Gondo). A disp. Guarna, Donati, Quaranta, Bellusci, Falasco, Gnahorè, Lungoyi. All. Roberto Breda PISA (3-4-2-1): Nicolas; Hermannsson, Rus, Barba; Calabresi (67' Gliozzi), Mastinu, Marin (86' L. Tramoni), Beruatto (67' Esteves); Morutan, M. Tramoni (79' Gargiulo); Moreo (79' Masucci). A disp. Livieri, Vukovic, Sussi, Trdan, Tourè, Zuelli. All. Luca D’Angelo ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo RETI: 53' Pedro Mendes, 74' Marsura, 82' Masucci AMMONITI: Beruatto, Buchel, Marin, M. Tramoni, Morutan, Marsura NOTE: spettatori 7554 di cui 379 provenienti da Pisa. Recupero 2' pt, 6' st.

Michele Bufalino