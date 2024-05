Empoli e Frosinone non si fanno male: 0-0 al "Castellani"

Empoli, 5 maggio 2024 – Empoli e Frosinone non si fanno male: al “Castellani” lo spareggio-salvezza finisce a reti inviolate. Uno 0-0 che consente ai ciociari e ai toscani di salire a quota 32 punti, rispettivamente al sedicesimo e diciassettesimo posto della classifica del campionato di serie A, a +3 dall’Udinese (che deve ancora giocare), ergo dalla zona-retrocessione. Nel prossimo turno, Lazio-Empoli e Frosinone-Inter. Nicola recupera Ismajli, che è nell’undici titolare; Marin è preferito a Maleh. Primo tempo con gli ospiti che calciano di più, ma l’occasione più importante è dei padroni di casa.

Parte forte il Frosinone: al 5’ Mazzitelli calcia dal limite, ma Caprile è bravo ad alzare il pallone sopra la traversa. Al 20’ azzurri avanti nel punteggio: Grassi impegna severamente Cerofolini dal limite, sulla respinta del portiere il più lesto a intervenire è Gyasi, che insacca. Ma la posizione dell’ex Spezia è dubbia: il Var, infatti, cancella il vantaggio empolese per fuorigioco del giocatore empolese. Al 40’ iniziativa personale di Cheddira, che punta Ismajli, trova un pertugio e tira: Caprile para a terra.

Al 43’ ancora duello Cheddira-Caprile: l’attaccante si libera e conclude in diagonale, ma Caprile è abile a mettere la palla in calcio d’angolo. Avvio di ripresa con l’Empoli più propositivo: ma il Frosinone c’è e fa la partita. Al 2’ Marin tenta la via del gol: appena entrato in area, Zortea gli sporca la conclusione: sugli sviluppi del corner, Cerofolini sbroglia la matassa col pugno. Al 18’ spunto di Cambiaghi, ma non trema l’estremo difensore dei laziali. Al 37’ colpo di testa ravvicinato di Brescianini, ma traiettoria lenta e prevedibile: nessun problema per Caprile. Poi non succede nient’altro: un punto a testa e la corsa-salvezza prosegue.

TABELLINO EMPOLI – FROSINONE 0-0

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi (10’ st Maleh), Marin, Pezzella (39’ st Cacace); Fazzini (26’ st Zurkowski), Cambiaghi (26’ st Cancellieri); Niang (10’ st Caputo). A disposizione: Perisan, Vertua, Goglichidze, Kovalenko, Bastoni, Shpendi, Destro. Allenatore: Nicola.

FROSINONE (3-4-1-2): Cerofolini, Lirola, Romagnoli (28’ st Bonifazi), Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Brescianini (40’ st Gelli); Soulè (47’ st Ibrahimovic), Cheddira (28’ st Cuni). A disposizione: Frattali, Marchizza, Pahic, Seck, Reinier, Kvernadze, Harroui, Baez, Kaio Jorge, Caso, Garritano, Bidaoui. Allenatore: Di Francesco. ARBITRO: Doveri di Roma. NOTE: giornata serena. Ammoniti: Okoli, Valeri, Maleh, Barrenechea, Zurkowski. Angoli: 3-8. Recupero: 1’, 4’.