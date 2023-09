Dilettanti e giovanili: ecco i calendari di Prima e Seconda categoria, Under 19, Under 17, Under 16 e Under 15

Firenze, 7 settembre 2023 – Varati i calendari dei gironi toscani di Prima e Seconda categoria e dei campionati giovanili Under 19, Under 17, Under 16 e Under 15. Per Prima e Seconda categoria la partenza sarà domenica 17 settembre con la fine della stagione regolare fissata per il 5 maggio, alla quale seguiranno playoff e playout. I campionati giovanili cominceranno nel fine settimana 16/17 settembre con differenti date di chiusura.

Ecco i calendari