Calcio. Terza: Corazzano è fuga!

Azione

Pisa 13 marzo 2023 – Corazzano in fuga. E’ questa la notizia della sesta giornata del girone di ritorno della Terza Categoria pisana. La squadra di mister Filomena vince nell’anticipo con il minimo sforzo (0 – 1) sul campo del fanalino di Montopoli grazie ad un calcio di rigore ad inizio ripresa di Chagdoune. Tre punti pesanti che portano la squadra a quota quarantasei dopo ventuno gara e le permettono di allungare sensibilmente in classifica a più cinque. Questo perché nel posticipo gli Ospedaliei cadono 1 – 0 sul campo dello Zambra: un risultato piuttosto a sorpresa che inguaia la squadra di mister Palla che vede allontanarsi la vetta e dunque la promozione diretta. Al terzo posto il Via di Corte, rallentato anch’esso nella sua corsa dal pareggio impostogli in casa dal Montefoscoli: alla fine è 1 – 1 con le reti di Baldini e Fegatilli. Dunque Via di Corte a meno sette dalla vetta ed a meno due dagli Ospedalieri secondi. Al quarto posto a quota trentasette c’è La Fornace fermata in casa dal Litorale Pisano: i marinesi si impongono a sorpresa per 1 – 2 con una rete del ritrovato bomber Matteoni nei minuti di recupero. Vittoria che consente al Litorale Pisano di toccare i trenta punti ed agganciare il Montefoscoli all’ottava posizione. L’Oltrera è quinto con trentacinque punti ma sconfitto dall’Atletico Cascina per 2 – 1: Amoroso e Beggi a segno per i locali mentre per i pontederesi gol di El Ghlid. Sesto insieme all’Atletico Cascina il Romaiano con trentatre punti: netto 3 – 0 rifilato al Ponteginori con le marcature di Mouthi, Ndiaye e Bachi. Decimo posto per il Legoli che pareggia con uno scoppiettante 3 – 3 sul campo della Freccia Azzurra: a tabellino doppietta di Scardaci e Barbagallo per i padroni di casa e Sardelli, Santoni e Diodato per gli ospiti. Pareggio 2 – 2 tra Perignano e Marciana: Riccardi e Misiti per i locali, Cassola e Mattera per gli ospiti. Lo Zambra sale a ventidue, a tre lunghezze dalla Freccia Azzurra.

In classifica marcatori il capocannoniere del campionato e Rexhepaj degli Ospedalieri con diciannove reti, seguito da Scardaci della Freccia Azzurra e gefatilli del Montefoscoli con dodici. Ad undici reti il ritrovato Chagdoune e Mouthi coppia gol del Romaiano per una rimonta sempre possibile.

Nel girone livornese vince il Pisa Ovest 0 - 2 sul campo dell'Orlando.