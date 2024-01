Calcio, le sfide (senza i viola) delle squadre toscane,umbre e dello Spezia dalla A alla C

Firenze, 18 gennaio 2024 – Nuovo intenso fine settimana calcistico e come sempre puntiamo l’attenzione sulle “nostre” squadre dalla a alla C: toscane, umbre e lo Spezia. Questa settimana, però, a causa dell’impegno dei viola nella Supercoppa, non c’è la Fiorentina nel programma. La gara dei gigliati a Bologna è stata rinviata al 14 febbraio.

Ma ecco il programma di questo fine settimana.

Serie A

Empoli-Monza (domenica 21 gennaio, ore 15)

Bologna-Fiorentina (rinviata a mercoledì 14 febbraio, ore 19)

SERIE B

Spezia-Cremonese (sabato 20 gennaio, ore 14)

Ternana-Cittadella (sabato 20 gennaio, ore 14)

Lecco-Pisa (sabato 20 gennaio, ore 16,15)

SERIE C

(Girone B)

Lucchese-Recanatese (sabato 20 gennaio, ore 18.30)

Cesena-Pontedera (sabato 20 gennaio, ore 20.45)

Perugia-Spal (domenica 21 gennaio, ore 16.15)

Arezzo-Pescara (domenica 21 gennaio, ore 18.30)

Vis Pesaro-Carrarese (domenica 21 gennaio, ore 18.30)

Fermana-Gubbio (domenica 21 gennaio, ore 20.45)