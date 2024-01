Perugia da urlo nella ripresa, ribaltata la Spal: 3-1

Perugia, 21 gennaio 2024 – Primo tempo sotto di un gol, ripresa da urlo. Il Grifo ribalta la Spal e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Alessandro Formisano rimonta e vince in dodici minuti, grazie all’innesto di Francesco Lisi (che sigla l’1-1 e sforna anche un assist) e la doppietta del difensore Paz.

Il tecnico biancorosso schiera Kouan dietro gli attaccanti Sylla e Matos in attacco, lasciando in panchina Seghetti. Ma è la Spal che sblocca la gara in avvio: agli ospiti bastano appena cinque minuti per passare in vantaggio. Ancora una volta è un calcio d'angolo battuto da Maistro a fare la differenza, con Peda che arriva per primo sulla palla incornando alle spalle di Adamonis. Il Grifo subisce il colpo. Vulikic la combina grossa, si fa superare da Antenucci che arriva davanti ad Adamonis ma sciupa la chance per raddoppiare, mandandola pochi centimetri a lato.

Nella ripresa il tecnico Formisano toglie Bartolomei e Matos, per Seghetti e Lisi. Proprio quest’ultimo cambia la partita. Prima firma l’1-1 con un destro a giro, poi serve l’assist vincente per il colpo di testa di Paz, che la chiude realizzando poco dopo la sua doppietta (3-1). Nel finale Seghetti e Sylla sfiorano il poker.