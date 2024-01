Lucchese-Recanatese 3-1, Rizzo Pinna e Yeboah stendono i marchigiani

Lucca, 20 gennaio 2024 – La Lucchese torna di nuovo alla vittoria e lo fa in maniera convincente battendo 3-1 la Recanatese.

Parte molto bene la formazione di casa che al 4’ si fa vedere subito in avanti con Visconti, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al 10’ ci prova Quirini che si inserisce sul secondo palo, ma il suo colpo di testa termina di poco alto sopra la traversa. La Recanatese al 15’ con Melchiorri, costringe la difesa avversaria a spazzare via. Al 18’ ottima occasione per gli uomini di Pagliari, con Carpani che costringe Chiorra ad alzare la palla sopra la traversa. Salvataggio miracoloso al 26’ del portiere rossonero su Melchiorri, che in corsa supera Tritiello, ma non Chiorra. La Lucchese passa in vantaggio al 31’ con Rizzo Pinna, che sfrutta nel migliore dei modi un cross di Quirini. Al 35’ Yeboah si mangia il gol del raddoppio, ma al 39’ si riscatta crossando al centro per Rizzo Pinna, che realizza la sua doppietta di giornata ed in pieno recupero sfiora la terza rete. Il primo tempo si chiude con la Lucchese meritatamente in vantaggio per quello che ha fatto vedere, ma soprattutto grazie ad un Andrea Rizzo Pinna sempre più l’uomo più importante di questa squadra. Il secondo temp è ben gestito dai padroni di casa, che al 15’ segnano il terzo gol con un bel gol di Yeboah. C’è spazio anche per l’espulsione di Fazzi al 17’ per proteste e rimedia così il doppio giallo. Si gioca sul velluto e al 22’ Yeboah ha sui piedi il quarto gol, ma questa volta Mascolo para a terra.

La partita non regala altre emozioni, con la Lucchese che conquista tre punti importantissimi, nonostante fino alla fine la Recanatese ci provi e riesca a segnare al 35’ con Melchiorri. E mercoledì si torna di nuovo in campo, questa volta per la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Padova.

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Tiritiello, Gucher, Fazzi; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni (20’ st Alagna), Yeboah, Rizzo Pinna (33’ st Djibril). (A disp.: Coletta, Berti, Toma, Sueva, Russo, Quochi, Magnaghi). All. Gorgone.

RECANATESE (3-52): Mascolo; Ricci (20’ st Ferretti), Ferrante (1’ st Pelamatti), Shiba; Veltri, Morrone (1’ st Egharevba), Sbaffo, Carpani (30’ st Raparo), Longobardi; Melchiorri, Ahmetaj (1’ st Lipari). (A disp.: Eyad, Quacquarelli, Guidobldi). All. Pagliari. Arbitro: Burlando di Genova. Reti: 31’ pt e 39’ pt Rizzo Pinna, 15’ st Yeboah, 35’ st Melchiorri. Note: angoli 10-5; espulso al 18’ st Fazzi per doppia ammonizione; ammoniti Tumbarello, Chiorra, Ricci e Pelamatti; recupero 1’ pt e 4’ st; spettatori 1.780. Alessia Lombardi