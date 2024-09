Calcio femminile, le convocate per Vis Mediterranea - Acf Arezzo

Arezzo, 14 settembre 2024 – Le citte amaranto si preparano alla prossima giornata di Serie B, che le vedrà partire per la prima trasferta della stagione. La loro avversaria è la Vis Mediterranea, squadra della provincia di Avellino, alla sua prima apparizione in Serie B. Le campane hanno conquistato la promozione nella serie cadetta vincendo il girone C della Serie C, staccando la seconda in classifica, il Frosinone, di soli tre punti.

Il campionato è iniziato a rilento per la Vis Mediterranea. Alla prima giornata, hanno incontrato il Genoa, che sul campo le ha battute per 1-0. Risultato che poi il giudice di gara ha trasformato in un 3-0 a tavolino, a causa di alcune norme violate dalla squadra campana in merito alla partecipazione delle proprie calciatrici.

In Coppa Italia, la Vis Mediterranea era riuscita a superare i preliminari, battendo il Pavia Academy ai calci di rigore. Ai sedicesimi si è dovuta fermare dopo aver perso il derby campano contro il Napoli.

La stagione per le citte amaranto è iniziata nei migliori dei modi. Due vittorie su due partite giocate, entrambe contro squadre che sulla carta erano assai ostiche.

Da quando l’Arezzo è tornato in Serie B, stagione 2022/23, ha sì sempre vinto la prima giornata di campionato, ma durante la seconda non è mai riuscita a conquistare i tre punti.

Le giocatrici convocate dall'allenatrice Ilaria Leoni per la partita sono:

PORTIERI: Bartalini Viola, Nardi Carlotta, Verano Carola

DIFENSORI: Lorieri Sofia, Blasoni Francesca, Bruni Beatrice, Toomey Melissa, Tuteri Maria Giulia, Zito Simona, Nasoni Sara

CENTROCAMPISTI: Corazzi Azzurra, Licco Marica, Martino Giulia, Barsali Irene, Torres Pennniellaine

ATTACCANTI: Carcassi Alessia, Fracas Teresa, Prinzivalli Elena, Taddei Paola, Santini Margherita, Razzolini Costanza

Next match info:

2° giornata serie B

Domenica 15 settembre

Vs Vis Mediterranea

Ore 15:00

Stadio “Sandro Pertini”