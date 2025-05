Arezzo, 14 maggio 2025 – Acf, Under 17 e Under 15 non riescono a fermare la Fiorentina nei derby di categoria. L'Under 12 partecipa al primo turno della fase interregionale

UNDER 17: FIORENTINA – ACF AREZZO 1-0

Le cittine di Michele Spataro vedono interrompersi la loro striscia di imbattibilità per mano della Fiorentina.

La partita si apre con una buona occasione per l’Arezzo: al sesto minuto Biani tenta la conclusione, la palla attraversa l’area e Marra sfiora il tap-in, ma non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Sul capovolgimento di fronte, è la Fiorentina a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Fontana su corner di El Mirun che però finisce sul fondo.

Al 15’ le amaranto tornano a farsi vedere: Hervieux crossa in area per Arena, anticipata però dalla difesa avversaria. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa sono ancora le amaranto ad affacciarsi in avanti, con Bolognesi che prova la conclusione, ma il tiro è debole e non impensierisce Agostini. Qualche minuto dopo è ancora Biani a provarci, ma il portiere della Fiorentina compie un intervento decisivo per salvare il risultato.

Il gol che decide il match arriva al 59’: Lippers supera la linea mediana e si lancia in velocità verso la porta, battendo Cardarelli.

Nel recupero, Hervieux ha l’occasione per pareggiare, ma non riesce a concretizzare.

Nonostante la sconfitta, l’Arezzo resta al secondo posto con 26 punti, già qualificato per la fase successiva della competizione.

Fiorentina: Agostini, Lippers, Luciani, Bianchi, Pieri, Magazzini, Giovannini (64’ Mondanelli), El Miroun, Fontana (89’ Pietrini), Bellani, Poggi

A disposizione: Borghesi, Lecchi, Piccinini, Sinacciolo, Bastieri

All. Lonzi

ACF Arezzo: Cardarelli, Bolognesi (81’ Malerba), Viviani (86’ Biancalana), Arena, Benedetti, Franchetti, Biani (81’ Lelli), Placidi, Rosso (58’ Scaringi), Hervieux, Marra

A disposizione: Spada, Borgogni, Castellani, Meniconi, Pisani

All. Michele Spataro

Marcatrici: Lippers (59’)

UNDER 15: ACF AREZZO – FIORENTINA 0-2

Le cittine di Fabio Butteri non riescono a fermare la Fiorentina nel derby di categoria. Al campo “Il Caggio” di Ceciliano va in scena una gara combattuta, ma alla fine sono le ospiti, attuali capolista del Girone C nella fase interregionale, ad avere la meglio.

Le amaranto restano ferme al quinto posto in classifica con 13 punti, a pari merito con la Spal. Nell’ultima giornata di campionato, l’Arezzo affronterà in trasferta la Ternana, fanalino di coda del girone.

UNDER 12: FASE INTERREGIONALE

Le giovani calciatrici, già vicecampionesse regionali Under 12 della Toscana alle spalle della Fiorentina, sono state protagoniste del primo turno della fase interregionale. Le piccole amaranto si sono classificate quarte dopo aver affrontato le formazioni di Sassuolo, Bologna e Treviso. Un traguardo importante che conferma la crescita e il valore della nostra scuola calcio.