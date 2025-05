Il Team Ciabini di Arezzo domina le prime prove del CIV Classic

Arezzo, 14 maggio 2025 – C’è la firma aretina sulle prime prove del CIV Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage. La stagione 2025, al via sul circuito di Vallelunga, ha visto come assoluto protagonista il Team Ciabini che è riuscito a monopolizzare la categoria SS 600 con un primo e un secondo posto in entrambe le manche di gara. Le due Yamaha YZF-R6 della scuderia di Arezzo hanno vissuto un fine settimana impeccabile con una doppia vittoria di Davide Masciotti che è stato sempre seguito sul podio dal compagno Ermanno Bastianini, andando così a certificare l’ottimo livello della preparazione tecnica e meccanica coordinata dal team manager Paolo Ciabini. Questi risultati certificano la competitività del Team Ciabini e permettono di guardare con fiducia al prosieguo del campionato CIV Classic che conoscerà una nuova tappa sabato 7 e domenica 8 giugno a Cremona.

La prova di Masciotti è stata caratterizzata, fin dalle qualifiche, da lucidità, ritmo e precisione in ogni traiettoria, con una costanza e una maturità tecnica che hanno permesso di piazzarsi al primo posto fin dalla prova inaugurale e di mantenersi costantemente al comando. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie alla preparazione della moto: la sua Yamaha è stata allestita con cura e competenza da parte dell’officina Ciabini.com di Arezzo, punto di riferimento per la meccanica racing, sotto la supervisione esperta di Carlo Nocentini. Determinazione e intelligenza sono state dimostrate anche da Bastianini che è sempre rimasto a stretto contatto con Masciotti e che ha garantito al team una storica doppietta frutto di un encomiabile spirito di squadra. La sinergia tra i due piloti è apparsa evidente anche in pista, con una gestione impeccabile delle dinamiche di gara e del margine sugli inseguitori. A orchestrare questa affermazione è stato lo stesso Ciabini che, ex pilota e profondo conoscitore di meccanica e strategia, ha costituito un team capace di eccellere in ogni aspetto: dalla messa a punto delle moto alla gestione tecnica, fino alla psicologia dei suoi portacolori. «Siamo soddisfatti, ma non sorpresi - commenta Ciabini. - Il preciso lavoro svolto durante l’inverno e i tanti test effettuato hanno dato i frutti che speravamo, andando a premiare l’impegno di tutta la squadra. Questa doppia vittoria è particolarmente incoraggiante in vista del prosieguo della stagione perché permette di lanciare un messaggio forte al campionato e dimostra la nostra competitività in un palcoscenico di assoluto prestigio quale il CIV Classic».