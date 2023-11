Brt, da Arezzo alla Silicon Valley. Per entrare nell’hi-tech a 5 stelle

Da Arezzo alla Silicon Valley per presentare al mondo il meglio dell’innovazione tecnologica. È il viaggio della Brt Consulting, azienda aretina, ormai riferimento per il territorio nel settore dei finanziamenti agevolati alle imprese, che dal 4 dicembre fino al 9 dicembre, parteciperà a San Francisco a una serie di incontri con esponenti dei grandi protagonisti della tecnologica mondiali: nomi del calibro di Google, Apple e Amazon.

L’iniziativa, aperta a startup e piccole medie imprese innovative toscane che hanno sviluppato, un prodotto o un servizio, con contenuto tecnologico ad alta intensità di ricerca e innovazione, ha come obiettivi permettere alle aziende di conoscere le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica e le opportunità offerte dall’ecosistema dell’innovazione della Silicon Valley.

All’evento parteciperanno gli amministratori dell’azienda Massimo Biribicchi e Simone Riceputi, che presenteranno i risultati della piattaforma "Janus" che ha sperimentato un protocollo digitale e sostenibile che porta ad una possibile applicazione pratica del concetto di "fabbrica liquida". Il termine ha a che fare con la capacità di un’impresa di adattarsi ai cambiamenti imposti dal mercato. È un’azienda che riesce a vivere in modo positivo qualsiasi tipo di cambiamento. L’impresa in questo nuovo modello di business si comporta allo stesso modo di un liquido: deve essere in grado di adattarsi al variare della forma del recipiente, ovvero del mercato di riferimento.

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con la Regione Toscana, Fondazione sistema Toscana e Innovit, l’hub per la promozione della tecnologia e la cultura italiana, nato per portare a tutte le latitudini il meglio della tecnologia toscana.

Brt Consulting è nata ad Arezzo nel 2006 dall’unione delle competenze dei soci fondatori Biribicchi e Riceputi. La mission iniziale è quella di affiancare gli imprenditori e i manager dell’azienda nelle attività strategiche e nell’ambito dell’information and communication technology (Ict). Accanto alla consulenza strategica e in ambito Ict, Brt comincia a seguire i primi progetti di finanziamento su progetti di ricerca, innovazione e internazionalizzazione.

La finanza agevolata è una specializzazione della finanza aziendale dedicata al reperimento di fonti di finanziamento a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, utilizzando gli strumenti agevolativi pubblici per la competitività. Quello che caratterizza la finanza agevolata è che il suo iter è spesso molto lungo: è quindi fondamentale rivolgersi a consulenti che hanno esperienza nella gestione dei bandi di finanziamento. Caratteristiche che porteranno l’aretina Brt a San Francisco.