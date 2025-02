Basket: Dukes Sansepolcro - CUS Firenze 82-94

Arezzo, 24 febbraio 2025 – ROMOLINI IMMOBILIARE DUKES - CUS FIRENZE 82-94

La delicata gara tra Dukes e CUS Firenze si giova fin da subito ad alto ritmo. La Romolini Immobiliare parte però meglio e riesce a rimanere in vantaggio per tutto il primo quarto, chiuso sul 24-19, nonostante gli ospiti riescano pian piano a entrare sempre di più in partita.

Le due squadre continuano a darsi battaglia, ma a metà del secondo quarto la Dukes trova una serie di giocate da tre punti consecutive, una di Hassan e due di Calzini, che portano per la prima volta Sansepolcro avanti in doppia cifra. Si arriva quindi all'intervallo con la Romolini Immobiliare sempre al comando per 44-38.

Nel secondo tempo però CUS Firenze entra in campo con maggiore decisione e riesce subito ad azzerare lo svantaggio, mettendo anche il muso avanti per la prima volta. La partita si gioca quindi sul filo del rasoio e da ambo le parti cresce l’intensità agonistica, ma anche il nervosismo. La Dukes si vede fischiare due falli tecnici e col passare dei minuti l’inerzia passa definitivamente dalla parte degli ospiti, che proprio sul finire del terzo quarto mettono a segno due triple cruciali, arrivando in vantaggio 63-57 all’ultimo periodo.

CUS Firenze continua a cavalcare l’ondata positiva anche in avvio di quarto quarto, mentre la Romolini Immobiliare perde definitivamente contatto. I fiorentini, ora in piena fiducia, non sbagliano mai da tre e presto lo svantaggio di Sansepolcro tocca anche i 16 punti. La gara è ormai indirizzata e alla fine gli ospiti si impongono per 94-82, ottenendo un successo pesante in ottica salvezza.