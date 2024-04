Assessorato regionale. Agriumbria, vetrina dell’attrattiva rurale

L’assessorato regionale all’agricoltura e l’Autorità di gestione dello sviluppo rurale presentano la Casa dello sviluppo rurale ad Agriumbria, dal 5 al 7 aprile all’Umbriafiere di Bastia Umbra(stand 54, padiglione 7): presenterà il Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027, le opportunità offerte con un focus sull’attrattività dei territori rurali. "Ancora una volta – spiega l’assessore all’agricoltura Roberto Morroni (in foto)–, questa manifestazione rappresenterà per l’Umbria l’occasione di mettere in scena il comparto agricolo, agroalimentare e zootecnico, di cui la nostra regione è espressione di qualità. Un appuntamento per valorizzare produzioni di eccellenza nel contesto di tradizioni secolari, con spirito di innovazione e attenzione costante alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica".