ACF Arezzo, nuova partnership con Estra e Caurum

Arezzo, 28 giugno 2024 – L’Arezzo Calcio Femminile è felice ed orgogliosa di annunciare la nuova partnership con le aziende Estra e Caurum in vista delle Final Four del campionato nazionale Under 17 che si terranno a San Benedetto del Tronto e Fermo da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Un evento prestigioso e storico per le Under 17 di Mister Giacomo Dani, che sono entrate di diritto tra le migliori quattro squadre d’Italia insieme a Juventus, Roma e Inter.

La partnership con Estra e Caurum rappresenta un momento importante per l’ACF Arezzo, che ha trovato in queste grandi aziende due solidi partner, ben radicati nel territorio aretino, pronti a supportare il percorso delle ragazze amaranto in questa sfida tanto complicata quanto affascinante e prestigiosa.

Estra, leader nel settore energetico in Italia, comparirà con il suo logo nella parte anteriore della maglia. Caurum, azienda aretina specializzata nel recupero, nell’affinazione e nella trasformazione dei metalli preziosi, sarà visibile nella parte posteriore della maglia.